تجديد حبس المتهم بقتل أمين شرطة في الزمالك 15 يومًا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمود السعيد:

قرر قاضي المعارضات بمحكمة جنح قصر النيل، اليوم الإثنين، تجديد حبس المتهم بقتل أمين شرطة طعنًا بسكين في الزمالك 15 يومًا على ذمة التحقيقات.

وقُتل أمين الشرطة علي المليجي، صباح السبت الماضي، بعدما غافله أحد الأشخاص وسدد إليه طعنات متفرقة في الجسد أودت بحياته أمام مقر خدمته على أحد البنوك بالزمالك.

وقال شهود عيان أمام رجال المباحث إن المتهم يسكن في أحد العقارات بالمنطقة و"مهتز نفسيًا".

وتحفظت النيابة على السكين المستخدم في الحادث وأمرت بإرساله للمعمل الجنائي، وطلبت التحريات اللازمة حول الحادث.