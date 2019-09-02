"أنا دبحت مراتي".. تفاصيل 10 دقايق في جريمة الفجر بـ15 مايو

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمود السعيد:
كشف شهود عيان تفاصيل قيام عاطل بذبح زوجته وإلقاء طفله من الطابق الخامس لأسفل العقار ما أودى بحياته في مدينة 15 مايو.
وقال الشهود إن الزوج المتهم مستأجر جديد ويسكن في الطابق الثالث لعقار بمجاورة 14 محل الجريمة، حيث بدأت مشاجرته مع زوجته في الثالثة فجر اليوم الإثنين، وتعالت صرخاتها عدة مرات حتى هدأت وتيرتها بعد أذان الفجر بدقائق، فظنوا أن الأمور انتهت بالصلح بينهما.
وأضاف الشهود أنهم بمرور نحو 10 دقائق سمعوا صوت ارتطام قوي بالأرض، فشاهدوا طفل المتهم ويدعى مالك، 3 سنوات، يسقط من الخامس ممددةً جثته على الأرض غارقًا في دمائه، فطلبوا الإسعاف وأبلغوا الشرطة.
وتبين للشهود أن والد الطفل صعد من الطابق الثالث مسكنه إلى الخامس ثم ألقاه على الأرض، ونزل إليهم قائلًا: "صعبان عليكم عيل.. أنا دبحت مراتي فوق"، فاحتجزوه لحين وصول الشرطة وصعدوا ليجدوا زوجته غارقة في دمائها.
وانتقلت قوة أمنية على الفور لمكان الحادث، وتحرر محضر عن الواقعة، وإحالته للنيابة التي تولت التحقيق.
وصرحت نيابة 15 مايو بتشريح جثة الأم وطفلها لبيان أسباب الحادث وملابساته، وكلفت المباحث بعمل التحريات اللازمة حول الحادث.
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