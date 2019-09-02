القبض على عنصر إجرامي لحيازته أسلحة نارية بدون ترخيص في أكتوبر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، من ضبط أحد العناصر الإجرامية، لقيامه بالاشتراك مع آخر بحيازة أسلحة نارية، وذخائر بدون ترخيص، بدائرة قسم شرطة ثالث أكتوبر.

كانت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام، بمشاركة الإدارة العامة للبحث الجنائي بمديرية أمن الجيزة، مفادها قيام كلاً من: "عاطل - سبق اتهامه في 3 قضايا "مخدرات، سلاح، مشاجرة وإطلاق أعيرة نارية"، ومطلوب التنفيذ عليه قضيتين "مخدرات - سلاح"، "عاطل - مقيم بدائرة مركز فرشوط بقنا"، بحيازة أسلحة نارية وذخائر بدون ترخيص لحراسة قطعة أرض يُقام عليها إنشاءات تابعة لإحدى شركات المقاولات الكائنة بدائرة قسم شرطة ثالث أكتوبر.

وعقب تقنين الإجراءات، تم استهداف قطعة الأرض المُشار إليها، وأمكن ضبط المتهم الثاني، وبحوزته "بندقية آلية، 4 خزائن، 45 طلقة من ذات العيار".

كما أرشد عن مكان إخفاء الأسلحة الخاصة بالمتهم الأول بذات قطعة الأرض المُشار إليها حيث أمكن ضبط "رشاش متعدد - 4 شريط طلقات يحتوى على 210 طلقة لذات العيار - بندقية آلية، و4 خزائن 50 طلقة من ذات العيار"، وبمواجهته اعترف بقيامه بالاشتراك مع المتهم الهارب في حيازة الأسلحة المضبوطة.