كشف حقيقة تهديد أهالي قرية بالدقهلية بقطع المياه

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد الصاوي:
كشفت الأجهزة الأمنية بمحافظة الدقهلية، اليوم الاثنين، عدم صحة فيديو متداول عن تجمع أهالي قرية بمركز بلقاس، وتهديدهم بقطع خط المياه عن قرية مجاورة.
رصدت المتابعة الأمنية، قيام أحد المواقع الإخبارية ببث خبر أفاد بتجمع عدد من أهالي إحدى القرى بدائرة مركز شرطة بلقاس بمحافظة الدقهلية بالتجمع أمام مسجد القرية والتهديد بقطع خط المياه عن إحدى القرى المجاورة لتضررهم من عدم وصول المياه لقريتهم.
وبالفحص تبين عدم صحة ما أورده الخبر، حيث لم ترصد المتابعة ثمة تجمعات لأهالي القرية.
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