سقوط تشكيل عصابي بحوزتهم 1500 كيلو من مخدر الإستروكس في القليوبية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

ضبطت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية، عناصر تشكيل عصابي، لقيامهم بحيازة 1500 كيلو جرام لمخدر الإستروكس، بقصد الإتجار، وكمية من المواد المُستخدمة في التصنيع.

كانت معلومات وتحريات إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن القليوبية، أفادت بقيام 4عاطلين - "لثلاثة منهم معلومات جنائية"، بتكوين تشكيل عصابي تخصص في الإتجار بالمواد المخدرة، وخاصة تصنيع مخدر الإستروكس، وحيازة أسلحة نارية وذخائر "بدون ترخيص".

وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام، أمكن ضبطهم، وبحوزتهم "2 فرد خرطوش - 5 طلقات لذات العيار - 1,500 كجم من مخدر الإستروكس – "2 زجاجة لمخدر الكيتامين، كمية من نبات البردقوش وزنت 500جرام ، 2 عبوة مبيد حشري، لاستخدامها في تصنيع مخدر الإستروكس" – مبلغ مالي - 4هواتف محمولة".

وبمواجهتهم اعترفوا بحيازتهم المواد المخدرة بقصد الإتجار والسلاح لاستخدامهما في نشاطهم الإجرامي والمبلغ من متحصلات البيع، تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.