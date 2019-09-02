ضبط اثنين من العناصر الإجرامية وبحوزتهما 250 جرام "هيروين" في المنيا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سامح غيث:

ألقت الأجهزة الأمنية، القبض على اثنين من العناصر الإجرامية، لقيامهما بالإتجار في المواد المخدرة، وبحوزتهما 250 جرام لمخدر الهيروين بالمنيا.

تمكنت وحدة مباحث قسم شرطة المنيا، عقب تقنين الإجراءات من ضبط "عنصرين إجراميين، لهما معلومات جنائية مسجلة، مقيمان بدائرة القسم"، لقيامهما بالإتجار في المواد المخدرة، حال تواجدهما بمسكن أحدهما، وبحوزتهما "عدد 170 لفافة لمخدر الهيروين وزنت 250 جرام، مبلغ مالي، هاتف محمول".

وبمواجهتهما اعترفا بحيازتها للمواد المخدرة بقصد الإتجار والمبلغ المالي من حصيلة البيع والهاتف المحمول للاتصال بعملائهما .

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة .