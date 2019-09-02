القبض على المتهمين بسرقة مبلغ مالي ومشغولات ذهبية من داخل مسكن في الأقصر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

نجح ضباط مركز شرطة الأقصر بمديرية أمن الأقصر، في القبض على مرتكبي واقعة سرقة مبلغ مالي، ومشغولات ذهبية من داخل مسكن بالأقصر.

كان مركز شرطة الأقصر بمديرية أمن الأقصر، تبلغ من أحد المواطنين "مقيم بدائرة مركز شرطة الأقصر"، باكتشافه سرقة "مشغولات ذهبية، هاتف محمول، مبالغ مالية"، من داخل مسكنه الكائن بدائرة المركز.

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وتم تشكيل فريق بحث جنائي توصلت جهوده، إلى أن وراء ارتكاب الواقعة "3 أشخاص - مقيمين بدائرة مركز شرطة الأقصر"، وقيامهم بالتوجه لبيع المسروقات لأحد محلات المصوغات الذهبية بدائرة المركز.

وتم إعداد أكمنة تمكنت إحداها من ضبطهم، وبحوزتهم المشغولات الذهبية المستولى عليها والهاتف المحمول والمبلغ المالي، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكابهم الواقعة، وبعرض المضبوطات على المجني عليه تعرف عليها.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.