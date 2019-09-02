القبض على طرفي خصومة بحوزتهما أسلحة نارية في الأقصر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

شنت أجهزة البحث الجنائي بمديرية أمن الأقصر بالتنسيق مع قطاع الأمن العام، وقوات الأمن المركز، حملة أمنية استهدفت أفراد عائلتين بدائرة مركز شرطة إسنا (مرتبطين بخصومة ثأرية) لضبط ما بحوزتهم من أسلحة نارية، في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها.

وأسفرت جهود الحملة عن ضبط 7 أشخاص وبحوزتهم، 7 قطع أسلحة نارية، عبارة عن "بندقية خرطوش، 6 فرد محلى الصنع، 17 طلقة مختلفة الأعيرة.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وجارٍ استمرار الحملات.