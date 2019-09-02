أخبار مصر | الزناتي: رحلة للصحفيين إلى المنيا ولقاء مفتوح مع المحافظ

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الزناتي: رحلة للصحفيين إلى المنيا ولقاء مفتوح مع المحافظ والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن حسين الزناتي وكيل نقابة الصحفيين للنشاط، عن تنظيم رحلة للزملاء أعضاء النقابة إلى مدينة المنيا، وذلك في إطار التعاون مع المحافظة بقيادة اللواء قاسم حسين، بدعوة منه بناءً على طلب تقدمت به لجنة النشاط بالنقابة.

وقال "الزناتي" في تصريحات صحفية، إن الرحلة سيتم الحجز بها غدًا الثلاثاء، وستكون لمدة ثلاثة أيام خلال الفترة من ١٦ إلى ١٨ سبتمبر الجاري، وتتضمن لقاءً مفتوحًا مع اللواء قاسم حسين للزملاء، بالإضافة إلى برنامج سياحي بمحافظة المنيا، وزيارة منطقة بني حسن الشروق بالباخرة، وجولة داخل المدينة، والاطلاع على أعمال تطوير الكورنيش وشارع مصر، وتفقد محور سمالوط.

وأضاف أن اختيار نقابة الصحفيين لزيارة محافظة المنيا تأتي لما تشهده الآن من جهود كبيرة لتطويرها، للاستفادة من إمكاناتها السياحية، وتنمية قدراتها الذاتية، والاطلاع على تجربتها الحالية، خاصة مع التعاون الكبير الذي أبداه محافظها اللواء قاسم مع نقابة الصحفيين، لاستقبال أعضائها في رحلة خاصة بهم.