أخبار مصر | تسليم 12 شقة لمستحقيها لسكان حكر السكاكيني

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تسليم 12 شقة لمستحقيها لسكان حكر السكاكيني والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تفقد اللواء مصطفى سعد عبيه رئيس حي الشرابية، إحدى المخابز بشارع حسني، للتأكد من مستوى جودة الخبز والخدمات المقدمة للمواطنين، وحل أي مشكلة تواجههم.

وخلال جولته التفقدية أستمع رئيس الحي لشكاوي بعض المواطنين، فيما وجه مساعديه للعمل على حلها في الحال.

وفي نفس السياق، قام رئيس الحي بمتابعة أعمال استلام شقق حكر السكاكيني بمنطقة الشرابية، والتواصل مع الأهالي مباشرة بدون حواجز والرد على جميع استفساراتهم.

ووقع اللواء مصطفى محمد سعد عبيه، على الأوراق الخاصة بتسليم 12 وحدة لـ12 أسرة من مقدمي التظلمات بالحكر، وجاري استكمال باقي تسليم الشقق لمستحقيها.

نرشح لكم.. محافظ القاهرة: إخلاء سكان منطقة عين الحياة بالكامل وتسكينهم بـ6 أكتوبر‎



أكد اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، بأنه تم الانتهاء من إزالة منطقة عين الحياة العشوائية بالكامل والملاصقة لبحيرة عين الحياة، وتم إخلاء ونقل وتسكين 69 أسرة لمساكن المحافظة بمدينة 6 أكتوبر وهدم 205 عقار، ورفع المخلفات وتسليم الأرض لوزارة الإسكان لاستكمال المشروع القومي لتطوير منطقة الفسطاط، وجاري العمل حاليًا بتطوير البحيرة وتدبيش حوافها بمعرفة خبراء وزارة الري.

وأشار المحافظ بأن هناك مخطط عام لتحويل المنطقة بالكامل لمزار سياحي عالمي، نظرًا لما تتميز به من وجود مسجد عمرو بن العاص أقدم المساجد الإسلامية في مصر وأفريقيا، وكذلك الكنائس القديمة (المعلقة، ماري جرجس، أبوسيفين، العذراء) والمعبد اليهودي وسور مجرى العيون، بالإضافة إلى متحف الحضارة مع الاستغلال الأمثل لبحيرة عين الحياة بإعادة تطويرها واستغلال ضفافها بعدد من الأنشطة الملائمة للموقع.

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محافظ القاهرة يشهد إزالة منطقة عين الحياة العشوائية



أشرف اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة، على أعمال إزالة المنطقة العشوائية بعين الحياة في إطار خطة الدولة لتطوير منطقة الفسطاط.



وذكر محافظ القاهرة، أن أعمال إزالة المنطقة العشوائية هي جزء من تنفيذ المخطط الشامل الذي وضعته الدولة للمنطقة، ويشمل منطقة مجمع الأديان وسور مجرى العيون والمدابغ وعين الصيرة.