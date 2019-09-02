أخبار مصر | الأربعاء.. "الأعلى للإعلام" يعلن ضوابط البرامج في مؤتمر صحفي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الأربعاء.. "الأعلى للإعلام" يعلن ضوابط البرامج في مؤتمر صحفي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يعقد المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، الأربعاء المقبل، مؤتمر صحفي؛ للإعلان عن تفاصيل ضوابط البرامج الطبية والرياضية والدينية والتوك شو التي كان وضعها المجلس، وبدء تطبيق القنوات لها.



ويأتي المؤتمر عقب اجتماع هيئة مكتب المجلس، لمناقشة تطبيق القنوات والتزامها بتلك المعايير التي تم الإعلان عنها مُسبقًا.



وعقدت لجنة الرصد بالمجلس، اجتماعًا أمس الأحد؛ لمتابعة مدى التزام الشاشات بالضوابط التي أصدرها المجلس، والخاصة بالبرامج الدينية والطبية والرياضية والتوك شو.

وقال جمال شوقي رئيس لجنة الشكاوى في تصريحات سابقة لـ"الخليج 365"، إن اللجنة تقوم برصد الانتهاكات التي قد تحدث من قِبل القنوات في مخالفة المعايير، وذلك اعتبارًا من أول سبتمبر القادم، طبقًا لقرار المجلس في هذا الشأن.

وأضاف أن جميع الشاشات تخضع للرصد، والتي تم إبلاغها رسميًا بموعد تطبيق الضوابط والمعايير، مؤكدًا أنهسيتم تطبيق الضوابط الجديدة بشكل قوي.

وأكد "شوقي" أن هذه الضوابط لاقت ترحيبًا كبيرًا من جانب الإعلاميين، باعتبارها تؤدي إلى زيادة الاحترافية ونسب المشاهدة في الشاشات المصرية.

وأوضح "شوقي" أنه سيتم مواجهة أي خروقات أو مخالفات للمعايير والضوابط بصرامة شديدة، موضحًا أن ما يصدر عن المجلس من قرارات وإجراءات يهدف في المقام الأول إلى زيادة الاحترافية لوسائل الإعلام.

وقد أقر المجلس في يونيو الماضي، وضع ضوابط لتنظيم عمل البرامج الدينية والطبية والرياضية وبرامج التوك شو على جميع وسائل الإعلام ضمن سياساته لتنظيم الشاشات، ولإرساء معنى المسئولية الإعلامية والقيم الأخلاقية أثناء ممارسة الإعلامي لعمله، وإرساء لخطاب إعلامي تنموي يعلي من شأن الوطن، ولا يحرض على التمييز والعنف والكراهية.

Advertisements

قامت لجان المجلس المتخصصة ،والتي تضم مجموعة من الخبراء والمتخصصين في مجال الإعلام، بوضع تلك الضوابط وآليات تطبيقها بصورة رسمية ومنع الفوضى بالبرامج.

ووجه المجلس خطابات للقنوات مرفقة بها الضوابط الإعلامية للبرامج، ودعاها إلى الالتزام بها؛ لخلق بيئة مهنية مناسبة للحفاظ على قيم ومبادئ المجتمع.

وقال المجلس في الخطابات، إن الهدف من الضوابط حماية حق المواطن في التمتع بإعلام على قدر رفيع من المهنية وفق معايير الجودة العالمية، وبما يتفق مع الهوية الثقافية المصرية.

ومن أبرز ضوابط البرامج الدينية مراعاة أن يكون مقدم البرنامج ملما بالقضايا الدينية ولديه قدر من حفظ آيات القرآن الكريم والنطق الصحيح لها وكذا إلمامه بالسيرة النبوية، وأن يكون الضيوف من علماء الدين أو أساتذة الجامعات المعروفين، وأن يراعى في حالة التعرض لمسئلة الإفتاء أن يكون الضيوف من القائمة المعتمدة من الأزهر الشريف ودار الإفتاء ووزارة الأوقاف، وألا تكون مواقع التواصل الاجتماعي مصدرا لإبداء الرأي أو الإفتاء فيما عدا مواقع ومراصد الأزهر الشريف ودار الإفتاء ووزارة الأوقاف وجامعة الأزهر.

وتضمنت ضوابط البرامج الرياضية الحيادية وعدم التحيز للانتماء الفردي لأي من أسرة البرنامج، وعدم تسييس المحتوى وربطه تلميحا أو تصريحا بأوضاع الشارع، واحترام الرموز الرياضية، وعدم التحريض أو إثارة الرأي العام.

أما ضوابط البرامج الطبية فتضمنت عدم قبول برامج مهداة أو بنظام تأجير الوقت أو الإنتاج المشترك إلا بعد العرض على المجلس، وعدم الإعلان عن مستشفيات أو مراكز علاجية إلا بعد التأكد من تسجيلها بوزارة الصحة والسماح لها بالعمل، وعدم الإعلان عن أدوية إلا بعد الحصول على موافقة إدارة الصيدلة بوزارة الصحة.

فيما شملت ضوابط برامج التوك شو أن يكون مقدم البرنامج ورئيس تحريره أعضاء بنقاباتهم، وأن يكون رئيس التحرير مسئولا عما يذاع وعليه مراجعته، وأن يلتزم البرنامج بالمرجعية والتأكد من المصدر في كل معلوماته المذاعة، وأن يجمع بين فنون البرامج من حديث مباشر إلى لقاءات إلى اتصالات إلى تقارير مصورة، وأن يتم التنسيق مع مصادر الدولة فيما يخص أخبارها، وأن ينوه في فقراته عن الفئة العمرية المستهدفة، وألا تزيد مدة البرنامج عن 90 دقيقة ولا تزيد الفواصل الإعلانية عن 3 فواصل بمدد تتراوح من 5 إلى 8 دقائق