أخبار مصر | بعد قرار دمج النوادي.. برلماني: وزارة الرياضة بتسرح الشباب بدل ما تساعدهم

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بعد قرار دمج النوادي.. برلماني: وزارة الرياضة بتسرح الشباب بدل ما تساعدهم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال النائب سمير البطيخي، عضو مجلس النواب عن محافظة الإسكندرية، إن المهندس خالد عبدالعزيز، وزير الشباب والرياضة السابق، كان قد أصدر قرارًا بدمج الأندية الشعبية في الاسكندرية بأقرب مركز شباب لها، وذلك بسبب عدم ملكيتهم لملعب خاص بهم.

وأوضح "البطيخي" في تصريح لبوابة الخليج 365، أن هذا القرار جاء بسبب عدم امتلاك الأندية للملاعب وعدم وجود أنشطة بها، بالرغم من مشاركتها في مسابقات المنطقة من كره قدم وكاراتية وتايكوندوا، ودفع رسوم الاشتراكات، متسائلا: فكيف تكون هذه الأندية غير مفيده للشباب؟"، متابعا: وعندما قامت هذه الأندية بدفع الرسوم في وقت لاحق للاشتراك في المسابقات، أبلغتهم المنطقة بأنه تم وقفهم من ممارسة النشاط الرياضي، مما يؤدي إلى وقف حوالي ١٠٠٠ شاب من ممارسة الرياضة، واللجوء إلى المقاهي وتناول الممنوعات.

وأضاف عضو مجلس النواب، أنه تواصل منذ ٥ أشهر مع الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة الحالي، لحل تلك الأزمة وتعديل القرار الصادر في عهد الوزارة السابقة، قائلا: "الوزير قال هيعمل دراسه ولكن الوقت عدى ومشوفناش أي حلول لحد دلوقت، وأصبحت الوزارة هي اللي بتمنع الشباب من ممارسة الرياضة، وتسريحهم خارج النوادي، بدلا من مساعدتهم على ممارسة الرياضة أصبحت تمنعهم". مطالبا الوزير بسرعة الرد واتخاذ قرار لحل تلك الأزمة التي تمنع الشباب من ممارسة الرياضة.

وكان قد وافق وزير الشباب والرياضة السابق المهندس خالد عبد العزيز، على دمج 37 ناديًا في أقرب أندية مجاورة لهم بالاسكندرية.

نرشح لكم.. بعد شطبة من الآثار.. سؤال للحكومة حول خطة استغلال محلج محمد علي



تقدمت هالة أبو السعد، عضو مجلس النواب، بسؤال موجه لرئيس مجلس الوزراء ووزير التنمية المحلية بشأن خطة استغلال محلج محمد علي والاستفادة من مساحته الضخمة وموقعه الفريد.

وقالت النائبة إنه نظرا لتهالك المبنى الأثري وقدمه وتشكيله خطورة على المواطنين من أبناء مدينة فوه، فقد وافقت اللجنة الدائمة للآثار الإسلامية والقبطية على شطبه من عداد الآثار الإسلامية والقبطية، بحالته الراهنة.

وأوضحت أنه بعد قرار الشطب، تمت إحالة المبنى إلى الإدارة المحلية للتصرف فيه، إلا أنه حتى الآن لا توجد أي رؤية واضحة لكيفية استغلال المبنى والخطة المتوقع تنفيذها مكانه.

وأشارت عضو مجلس النواب إلى أنه قبل ذلك قد تم طرح فكرة هدمه وإنشاء فندق 3 أدوار لاستغلال موقعه الجغرافي، مطالبة وزارة التنمية المحلية بالرد على السؤال التالي: "ما هي خطة استغلال المحلج والاستفادة من مساحته الضخمة وموقعه الفريد؟".

نرشح لكم.. برلمانية: مجلس النواب عليه حل ٣ مشكلات تمثل أزمات للمصريين



قالت النائبة أنيسة حسونة، عضو مجلس النواب، إن البرلمان عليه مهمة صعبة خلال دور الانعقاد الخامس، خاصة مع ازدحام الأجندة التشريعية الخاصة، وصورة إقرار تشريعات خدمية والقيام بدوره الرقابي لضبط الأداء الحكومي في ملفات وقضايا تتطلب تدخل سريع.

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وأشارت "حسونة"، في بيان لها، اليوم الإثنين، إلى أن المجلس عليه أن يحل ٣ مشكلات رئيسية تمثل أزمات للشعب المصري، وهي النظافة، وأمان وسلامة الطرق وخفض نسبة الحوادث، بجانب إصلاح المطبات وإغلاق بالوعات الموت، التي تسبب كوارث.

كما أشارت عضو مجلس النواب إلى أهمية توجه المجلس لقضايا حرجة تمثل أزمة لدى المواطنين، حتى يستطيع تحسين صورته الذهنية أمامهم، خاصة مع أن الانعقاد الخامس هو آخر دور انعقاد في حياة المجلس الحالي، ويجب أن يختتمه بشكل مرضي للشارع المصري.

نرشح لكم.. "تعليم البرلمان" تطالب بحرمان دخول الطالب الامتحان حال عدم حضوره المدرسة



قالت الدكتورة ماجدة نصر، عضو لجنة التعليم والبحث العلمى بمجلس النواب، إنه من المتوقع أن يكون العام الدراسى الجديد هادئا نسبيًا، وأن يشهد انخفاضًا في نسبة التوتر لدى طلاب المرحلة الثانوية وأولياء أمورهم، خاصة بعد قرار وزارة التربية والتعليم بتأجيل تطبيق النظام الجديد "التراكمي".

وأضافت "نصر" في بيان لها اليوم: "أتمنى أن يكون هناك إصرارا على حضور الطالب للمدرسة وحرمانه من دخول الامتحان حال عدم الحضور، وأن يتم تشديد الرقابة على حضور المعلمين والاهتمام بالشرح داخل الفصول وأن يكون التعليم داخل المدارس، وهذا ليس صعب فهو يحتاج إلى رقابة وإشراف وتطبيق القانون فقط، بالإضافة إلى الاستمرار في خطة التطوير".

وعن استخدام التابلت في الامتحانات قالت النائبة: "بالتجربة والتنفيذ ثبت أنه لا يمكن الاعتماد عليه في الوقت الحالى، هناك عدد غير قليل من المدارس غير مُجهز، وبعض المدارس المُجهزة البنية التحتية الإلكترونية بها غير مُكتملة".

وتابعت عضو مجلس النواب: "التطوير مستمر، والعام المقبل سيكون هادئًا والامتحانات ستكون متكررة على مدى العام وتعتمد على الفهم وليس الحفظ، وهو جزء ناجح إلى حد كبير، وجولات لجنة التعليم في بعض المحافظات كشفت عن عدم تدريب المعلمين بالشكل الكافي".

علماء مصر غاضبون.. طلب إحاطة للحكومة حول مطالب هيئات التدريس بالجامعات



تقدم النائب فايز بركات، عضو لجنة التعليم بمجلس النواب، بطلب إحاطة إلى الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، موجه إلى رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، ووزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور خالد عبدالغفار، حول ضرورة النظر في مطالب هيئات التدريس بالجامعات المصرية ومطالبهم التي أوضحوها خلال حملة "علماء مصر غاضبون".

وقال "بركات"، في طلبه، إن أساتذة الجامعات وأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم، لا يحظون بالمكانة المادية والاجتماعية التي تتناسب مع مكانتهم العلمية وخدمتهم للعلم وللمجتمع، وهو ما فجر غضبهم والذي يعتبر جزءا كبيرا منه مبررا.

وأكد عضو مجلس النواب، على ضرورة الحذر حتى لا يستغل الوضع جماعات الشر في زرع فتنة بين علماء مصر ودولتهم الحبيبة، وطالب النائب بسرعة النظر في مطالب الحملة نظرا لكونها عادلة، فتدني الرواتب والمعاشات لا يليق بما قدموه لمصر ولطلابها، ولا يتناسب مع حجم ما ينفقونه على البحث العلمي، والذي من المعروف أنه مكلف للغاية خاصة بالمجالات العلمية والمعملية مقارنة بالنظرية.

