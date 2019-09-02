أخبار مصر | حي الوايلي يرفع مخالفات "بيض" من شارع صلاح سالم

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر حي الوايلي يرفع مخالفات "بيض" من شارع صلاح سالم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قامت أجهزة حي الوايلي بالتعاون مع هيئة نظافة وتجميل القاهرة، بإزالة المخالفات بطريق صلاح سالم، نتيجة سقوط سيارة نقل محملة بأطباق البيض.

وعلى الفور اتجهت المتابعة الميدانية لرئاسة الحي، إلى شارع صلاح سالم لرفع المخالفات من قشر البيض والكارتون ومساوية الأرض بالرمال، حتى لا يعوق الحركة المرورية للشارع ولمنع حدوث أي حوادث.

وفي نفس السياق، قاد اللواء وليد عبد الحميد رئيس حي روض الفرج والمهندس خالد بهجت سكرتير الحي، بالتعاون مع شرطة المرافق ومأمور قسم روض الفرج، وإدارة الإشغالات، حملة مكبرة لرفع مخالفات الطرق.

وأسفرت الحملة عن تحرير 25 محضر بيئة وتلف رصف، وتم ضبط كمية كبيرة من المخالفات ووضعها في مخازن الحي.

محافظ القاهرة: إخلاء سكان منطقة عين الحياة بالكامل وتسكينهم بـ6 أكتوبر‎



أكد اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، بأنه تم الانتهاء من إزالة منطقة عين الحياة العشوائية بالكامل والملاصقة لبحيرة عين الحياة، وتم إخلاء ونقل وتسكين 69 أسرة لمساكن المحافظة بمدينة 6 أكتوبر وهدم 205 عقار، ورفع المخلفات وتسليم الأرض لوزارة الاسكان لاستكمال المشروع القومي لتطوير منطقة الفسطاط، وجاري العمل حاليًا بتطوير البحيرة وتدبيش حوافها بمعرفة خبراء وزارة الري.

Advertisements

وأشار المحافظ بأن هناك مخطط عام لتحويل المنطقة بالكامل لمزار سياحي عالمي، نظرًا لما تتميز به من وجود مسجد عمرو بن العاص أقدم المساجد الإسلامية في مصر وأفريقيا، وكذلك الكنائس القديمة (المعلقة، ماري جرجس، أبوسيفين، العذراء) والمعبد اليهودي وسور مجرى العيون، بالإضافة إلى متحف الحضارة مع الاستغلال الأمثل لبحيرة عين الحياة بإعادة تطويرها واستغلال ضفافها بعدد من الأنشطة الملائمة للموقع.

محافظ القاهرة يشهد إزالة منطقة عين الحياة العشوائية



أشرف اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة، على أعمال إزالة المنطقة العشوائية بعين الحياة في إطار خطة الدولة لتطوير منطقة الفسطاط.

وذكر محافظ القاهرة، أن أعمال إزالة المنطقة العشوائية هي جزء من تنفيذ المخطط الشامل الذي وضعته الدولة للمنطقة، ويشمل منطقة مجمع الأديان وسور مجرى العيون والمدابغ وعين الصيرة.