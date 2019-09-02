أخبار مصر | "تضامن قنا" تفتتح المعرض الدائم الثاني للأسر المنتجة وتوفير لبس المدارس بسعر المصنع 

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "تضامن قنا" تفتتح المعرض الدائم الثاني للأسر المنتجة وتوفير لبس المدارس بسعر المصنع والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شهدت محافظة قنا إفتتاح المعرض الدائم الثاني للأسر المنتجة في 28 من أغسطس الماضي، والذى جاء إستجابة لمطالب المنتجين، وأقيم المعرض بتكلفة قدرها 350 ألف جنيه بأكثر المناطق حيوية بمدينة قنا، وذلك تحت رعاية غادة والى وزيرة التضامن الإجتماعي، واللواء عبدالحميد الهجان محافظ قنا.

وأكد حسين الباز، وكيل وزارة مدير مديرية التضامن الاجتماعي بقنا، أنه تم افتتاح المعرض المقام على مساحة 240 متر بأهم المناطق حيوية بمدينة قنا، بحضور أحمد السيد وكيل وزارة التموين، والدكتور أشرف عبد الرازق وكيل وزارة الزراعة، والدكتور أحمد أبو الوفا مدير عام الدعوة والاوقاف، والسيد حامد رئيس نقابات العمال بقنا والأقصر، وأعضاء مجلس إدارة الاسر المنتجة والدكتور وليد بريقع مدير مؤسسة النداء، وعدد واسع من القيادات الشعبية والتنفيذية.

وأشار "الباز" إلى أن المعرض مكون من طابقين تصل مساحة كل منهما 120 متر وقد تم تطويره من خلال جمعية الاسر المنتجة بقنا، حيث خصص الطابق الأول لعرض منتجات مراكز التكوين المهني من الاثاث المنزلي والمكتبي والمطابخ ومنتجات الاخشاب المختلفة والتى تتميز بجودة الخامات والتصميمات المتميزة، وقد تم تخصيص الدور الثانى بالمعرض لعرض منتجات مراكز إعداد الأسر المنتجة والجمعيات الأهلية والأسر التسويقية من ملابس الاطفال والمفارش والملابس الجاهزة والسجاد وأشغال الكليم والمخبوزات.

وكشف "الباز" أنه مع اقتراب بدء العام الدراسي الجديد وفي إطار الدور الذى تقوم به وزارة التضامن الاجتماعي في تخفيف العب عن كاهل الأسر المصرية يقوم المعرض بعرض الزى المدرسي بتشكيلاته ومقاساته المختلفة وزى الحضانات بأسعار المصنع، وذلك بخامات متميزة وجودة مرتفعة وأسعار منخفضة كثيرا وتنافسية عن سعر السوق، إضافة إلى عرض الشنط المدرسية وجارى حاليا تخصيص مساحة من المعرض سيتم من خلالها عرض الادوات المدرسية من الكراسات والكشاكيل والأدوات المكتبية وغيرها من إحتياجات الأسر لتلبية إحتياجات المواطنين.

وأشار وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بقنا، إلى أن هناك إهتمام متزايد بعنصر التسويق ومساعدة الشباب من الاسر المنتجة بالمحافظة على فتح العديد من المنافذ التسويقية والاسواق الداخلية والخارجية باعتبار التسويق أحد ركائز التنمية، حيث تشهد قنا اقبالا متزايدا على برامج التدريب التحويلي والاقراض للتوسع بالمشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر والتي تتنوع بين العديد من المنتجات.

هذا ويفتح المعرض أبوابه يوميا للجمهور من التاسعة صباحا إلى التاسعة مساء.

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التضامن: أسيوط تشهد غدا الإحتفال بختام فعاليات انشطة الطفل الصيفية



تشهد محافظة أسيوط، غدا الثلاثاء، فعاليات الإحتفال الذى تنظمه مديرية التضامن الاجتماعي بأسيوط، وذلك في إطار الإحتفال بختام فعاليات أنشطة نوادي الطفل الصيفية بالمحافظة.

وصرحت فاطمة الخياط وكيل وزارة التضامن الأجتماعي بأسيوط، أن هذه الاحتفالية هي النسخة الثالثة التي يتم إقامتها على مدار الأعوام الثالثة الماضية وأن الايام القليلة الماضية قد شهدت العديد من الاحتفاليات على مستوى الجمعيات المشاركة، مشيرة إلى أن الاحتفالية التي سيقام غدا، بحضور محافظ أسيوط وسيشهده عدد واسع من القيادات التنفيذية والشعبية بالمحافظة.

وكشفت الخياط أن الاحتفالية، التي من المقرر أن تقام بقصر ثقافة بهاء الدين بحي شرق أسيوط، سيشارك بها العديد من اطفال دور الرعاية والأيتام وذوى الاعاقة من خلال 7 جمعيات، حيث سيتضمن الإحتفال عدد من الأغاني الوطنية من تقديم الاطفال ذوى الاعاقة كذلك أغاني الاطفال والاستعراضات والاوبريت الغنائي والتمثيلي من تقديم اطفال الحضانات وأندية الطفل.

وعلى هامش الإحتفال سيتم إقامة معرضا يتضمن منتجات الابناء من أعمال الرسم والفنون المختلفة والاشغال الفنية واليدوية.

وأشارت الخياط إلى أن إجمالي حضانات الطفل بأسيوط 508 حضانة تقدم خدماتها للأطفال من سن يوم الى 4 سنوات كما يوجد 10 اندية للطفل تقوم هذه الحضانات والاندية بخدمة 35 ألف طفل تقريبا الاطفال من خلال العديد من الانشطة الاجتماعية والترفيهية والثقافية والرياضية، إضافة إلى تنظيم الرحلات المختلفة وتقوم على مكون الإستثمار فى الطفل وتهيئة بيئة داعمة له تعمل على إستثمار طاقاته مشيرة إلى أن عدد دور الايتام بمحافظة اسيوط 6 دور تقوم برعاية 350 طفلا، بالإضافة إلى مركزين للتأهيل.

ويشار إلى أن مديرية التضامن الاجتماعي بأسيوط قد شهدت على مدى العام العديد من الانشطة المكثفة داخل الحضانات وأندية الطفل انطلاقا من رؤية شاملة تتبناها الوزارة للتعامل مع حقوق واحتياجات الطفل، وتعتبر هذه الرؤية جزءًا من استراتيجية عامة لتنمية الطفولة المبكرة بالتعاون والتنسيق مع الوزارات والجهات المعنية المختلفة من أجل ضمان تكامل التدخلات الداعمة للطفل.