أخبار مصر | معهد "معتمد" ينظم المؤتمر العلمي الخامس لإصلاح تشوهات العظام بالقاهرة 11 سبتمبر

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر معهد "معتمد" ينظم المؤتمر العلمي الخامس لإصلاح تشوهات العظام بالقاهرة 11 سبتمبر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ينظم المعهد العربي للتنمية المهنية المستدامة "معتمد" التابع لاتحاد الأطباء العرب بالتعاون مع الرابطة العربية لإصلاح تشوهات وإطالة العظام، بمشاركة عدد من الجامعات والهيئات المصرية والعربية والأجنبية، المؤتمر العلمي الخامس للدبلوم المهني في إصلاح تشوهات وإطالة العظام (LRS).

ويهدف المؤتمر الذي يستمر ثلاث أيام من 11: 13 سبتمبر الجارى إلى تنمية مهارات أطباء جراحة العظام في مصر والوطن العربي، ورفع كفاءاتهم من خلال تبادل الخبرات، وإطلاعهم على المستجدات الطبية، مما يسهم في تحسين الأوضاع الصحية في الوطن العربي.

وتتضمن فعاليات المؤتمر ورشة عمل بالمعمل التشريحى ويدير التدريب فريق أمريكي مصري، ومحاضرات لرواد جراحة العظام فى العالم وورش عمل أخرى تتناول أبرز المستجدات فى عالم جراحة العظام.

وفى تصريح للأستاذ الدكتورأسامة رسلان أمين عام اتحاد الأطباء العرب، أوضح خلاله أهمية هذه المؤتمرات العلمية المتخصصة التى تهدف إلى تنمية مهارات الكادر الطبي في مصر والوطن العربى، ورفع كفاءتهم من خلال تبادل الخبرات، وإطلاعهم على ما هو جديد خاصة فى مثل هذه التخصصات الدقيقة، كما أن هذه المؤتمرات هى جزأ من رسالة اتحاد الأطباء العرب فى تأهيل الكوادر الطبية مما يسهم فى تحسين الأوضاع الصحية فى الوطن العربى.

يذكر أن المعهد العربي للتنمية المهنية المستدامة "معتمد" هو أول معهد عربي متخصص في تقديم البرامج الطبية المهنية حيث قدم أكثر من 15 دبلوما مهنيا و5 شهادات مهنية متخصصة وقد تخرج فيه حتى الآن أكثر من 5000 خريج مصري وعربي.

مراكز "معاك" تنظم معرضا للمشغولات والمنتجات اليدوية بأسوان



نظمت مراكز "معاك" لتأهيل الأطفال ذوي الإعاقة، التابعة لاتحاد الأطباء العرب خلال شهر أغسطس الجاري، معرضا للمشغولات اليدوية والمنتوجات الأسوانية بالتعاون مع قصر ثقافة مدينة الرديسية بمحافظة أسوان.

حيث أقام فرع مركز معاك أسوان المعرض لتشجيع الأطفال وأسرهم من خلال خلق مناخ ايجابى عن الأطفال ذوى الاعاقة ودمجهم فى المجتمع بالاضافة لتعزيز مهاراتهم وتنميتها.

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وتسعى أنشطة مراكز "معاك" إلى تنمية المهارات الدقيقة والتدريب على الأعمال اليدوية للأطفال، إضافة إلى دمج الأطفال اجتماعيا والترفية عنهم، وتنمية مهاراتهم من خلال العديد من الأنشطة داخل المراكز وخارجها.

ومن جانبه قال الدكتور أسامة رسلان، أمين عام اتحاد الأطباء العرب، إن أنشطة مراكز "معاك"، تستهدف تنمية مهارات العاملين والأخصائيين، وإكسابهم المهارات اللازمة للتعامل مع الأطفال ذوي الإعاقة الخاصة، فضلا عن تأهيل هؤلاء الأطفال من أجل تسهيل دمجهم في المجتمع.

وأشار رسلان إلى أن مراكز "معاك" المنتشرة في عدد من محافظات الجمهورية تعمل على تخفيف العبء المادي والمعنوي على الأسر الفقيرة، التي لا تستطيع تحمل نفقات التربية الخاصة لأطفالهم.

وكان التقى الدكتور أسامة رسلان أمين عام اتحاد الأطباء العرب فى العاصمة الأردنية عمّان، الدكتور عمر الرواس، أمين عام البورد العربي، قدم خلال اللقاء التهنئة بمناسبة توليه منصب أمين عام البورد العربى، وحضر اللقاء نائبي الأمين العام الدكتور الشيخ صديق، والدكتور عدنان الضمور.

تم خلال اللقاء مناقشة عدد من الموضوعات كان أبرزها سبل التعاون المشترك، والتعريف بالبرامج المهنية التى يقدمها الاتحاد من خلال المعهد العربي للتنمية المهنية المستدامة (معتمد) ومناقشة أوجه التعاون مع البورد العربي فى تقديم برامج مهنية فى تخصصات غير تقليدية يحتاج اليها الأطباء العرب والمجتمع، كما تم التعريف بالهيئة العربية لاعتماد البرامج المهنية.

وأكد رسلان، خلال اللقاء على دعم اتحاد الأطباء العرب المتواصل للبورد العربى منذ انشائه لخدمة الطبيب العربى وتحسين الأوضاع الصحية فى الوطن العربى.

