أخبار مصر | غدا "عنيك في عنينا" تكشف على العمالة غير المنتظمة بالعلمين الجديدة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر غدا "عنيك في عنينا" تكشف على العمالة غير المنتظمة بالعلمين الجديدة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن مجلس أمناء مؤسسة صناع الخير للتنمية، عن إطلاق قافلة طبية ضمن مبادرة "عنيك في عنينا" لمكافحة مسببات العمى غدا بالتعاون مع وزارة القوى العاملة وشركة أوركيديا للصناعات الدوائية برعاية رئاسة الوزراء، لتوقيع الكشف الطبي على العمالة الغير منتظمة بمدينة العلمين الجديدة.

وقال هاني عبد الفتاح، المدير التنفيذي لمؤسسة صناع الخير للتنمية، أنه من المقرر أن تنطلق القافلة بحضور الدكتور محمد سعفان وزير القوى العاملة، والدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، مشيرا إلى أن القافلة تأتي تنفيذا لتوجيهات رئيس الجمهورية لدعم العمالة الغير منتظمة بالمشروعات القومية وتوفير خدمة طبية مجانية لهم ولأسرهم، وضمن رؤية مؤسسة صناع الخير لدعم مشروعات الدولة بمنطقة العلمين الجديدة.

وأضاف عبد الفتاح، أن قافلة العلمين الجديدة هي القافلة الثالثة والتي تأتي بالتعاون مع أوركيديا للصناعات الدوائية وفي إطار البروتوكول الموقع بين وزارة القوى العاملة ومؤسسة صناع الخير للتنمية للكشف على العمالة الغير منتظمة، حيث نجحت القافلة الأولى التى أجريت العام الماضي لأكثر من 3 ألاف عامل بمقر مجلس الوزراء بالعاصمة الإدارية الجديدة، وتم إطلاق القافلة الثانية، والتي وجهت خدماتها لعمال مشروع تحلية المياه العملاق بجبل الجلالة.

من جانبه، قال الدكتور أسامة عباس، المشرف العام على مبادرة "عنيك في عنينا"، ورئيس مجلس إدارة أوركيديا للصناعات الدوائية، إن المبادرة تأتي ضمن المسئولية المجتمعية للشركة، وفِي إطار توجهات الدولة لدعم الفئات الأكثر احتياجا، مشيرا إلى أن القوافل مستمرة في مختلف المحافظات.

وأكد أن شركة أوركيديا للصناعات الدوائية، تتكفل بالكشف وتوزيع العلاج، وإجراء العمليات الجراحية للحالات بالمجان إذا استدعت الحالة، بالتعاون مع مؤسسة "صناع الخير".

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وأوضح أن العمليات تشمل إزالة مياه بيضاء، وحول، وظفرة، مؤكدا أن العمليات يتم إجراؤها بأكبر مستشفيات العيون بالمحافظات، وعلى مستوى عال من الدقة والكفاءة، وأن المبادرة مستمرة في إجراء العمليات الجراحية.

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