أخبار مصر | وزير الدفاع: القوات المسلحة حريصة على تطوير الأسلحة والمعدات كافة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر وزير الدفاع: القوات المسلحة حريصة على تطوير الأسلحة والمعدات كافة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
وجاء ذلك في إطار اهتمام القيادة العامة للقوات المسلحة بالتطوير والتحديث المستمر للأجهزة والمعدات لمختلف القيادات والإدارات والأسلحة.
وألقى مدير إدارة الإشارة كلمة وجه خلالها الشكر للقيادة العامة للقوات المسلحة على ما تقدمه من دعم لتطوير وتحديث وحدات الإشارة وحرصها على إمتلاك أحدث المنظومات العالمية بما يسهم فى دعم قدراتها وإمكانياتها القتالية، مشيرًا إلى إستمرار إدارة الإشارة فى التدريب الجاد والحفاظ علي الكفاءة القتالية والإستعداد القتالى العالى والدائم، مع استمرار التركيز علي تطوير اداء العنصر البشري وتأهيله.
ونقل القائد العام تحيات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة لرجال القوات المسلحة وتقديره لما يبذلوه من جهود وتضحيات للحفاظ على الأمن والإستقرار وحماية حدود الدولة على كافة الإتجاهات الإستراتيجية، كما قدم التحية لشهداء القوات المسلحة والشرطة الذين قدموا أرواحهم فداء لوطنهم من أجل القضاء على الإرهاب، مؤكدا حرص القوات المسلحة علي التطوير الدائم والمستمر لكافة الاسلحة والمعدات والأجهزة المختلفة التي توفر كافة سبل التفوق التقني والعملياتي.
كما تفقد القائد العام للقوات المسلحة معرضًا للمعدات الاشارية اشتمل علي عرض لامكانيات مراكز القيادة والسيطرة المطوره واسلوب عملها وتأمينها في جميع حالات الطوارئ، كذلك معدات شبكات المواصلات الإستراتيجية ومحطات الألياف الضوئية المطوره وأنظمة الاتصالات الحديثة التي تم ادخالها للقوات المسلحة
وشاهد عرضا لمعدات الاتصال الداخلي المطوره لصالح العناصر المدرعة وذات الجنزير.
كما قام الفريق أول محمد زكي بتكريم عدد من المتميزين وأسر الشهداء والمصابين تقديرا لما قدموه من جهود وتضحيات جليلة في سبيل رفعة الوطن.
وحضر الافتتاح الفريق محمد فريد رئيس أركان حرب القوات المسلحة وقادة الافرع الرئيسية وعدد من كبار قادة القوات المسلحة.