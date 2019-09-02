أخبار مصر | وزير الدفاع: القوات المسلحة حريصة على تطوير الأسلحة والمعدات كافة

افتتح الفريق أول محمد زكي، القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، المرحلة النهائية من مشروع تطوير النظام الإشاري الجديد لقوات حرس حدود والذى يحقق التامين الإشاري لكافة عناصر حرس الحدود علي مختلف الإتجاهات الاستراتيجية.

وجاء ذلك في إطار اهتمام القيادة العامة للقوات المسلحة بالتطوير والتحديث المستمر للأجهزة والمعدات لمختلف القيادات والإدارات والأسلحة.

الافتتاح جاء بعد تطويرها وتدعيمها وفقا لأحدث النظم العالمية، كما افتتح عدد من المواقع الاشارية الجديدة وأعلن بدء التشغيل التجريبي لمركز التحكم الرئيسي في انظمة وشبكات المواصلات الاشارية لإدارة الاشارة بواسطة الفيديو كونفرانس.

وألقى مدير إدارة الإشارة كلمة وجه خلالها الشكر للقيادة العامة للقوات المسلحة على ما تقدمه من دعم لتطوير وتحديث وحدات الإشارة وحرصها على إمتلاك أحدث المنظومات العالمية بما يسهم فى دعم قدراتها وإمكانياتها القتالية، مشيرًا إلى إستمرار إدارة الإشارة فى التدريب الجاد والحفاظ علي الكفاءة القتالية والإستعداد القتالى العالى والدائم، مع استمرار التركيز علي تطوير اداء العنصر البشري وتأهيله.

ونقل القائد العام تحيات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة لرجال القوات المسلحة وتقديره لما يبذلوه من جهود وتضحيات للحفاظ على الأمن والإستقرار وحماية حدود الدولة على كافة الإتجاهات الإستراتيجية، كما قدم التحية لشهداء القوات المسلحة والشرطة الذين قدموا أرواحهم فداء لوطنهم من أجل القضاء على الإرهاب، مؤكدا حرص القوات المسلحة علي التطوير الدائم والمستمر لكافة الاسلحة والمعدات والأجهزة المختلفة التي توفر كافة سبل التفوق التقني والعملياتي.

Advertisements

كما تفقد القائد العام للقوات المسلحة معرضًا للمعدات الاشارية اشتمل علي عرض لامكانيات مراكز القيادة والسيطرة المطوره واسلوب عملها وتأمينها في جميع حالات الطوارئ، كذلك معدات شبكات المواصلات الإستراتيجية ومحطات الألياف الضوئية المطوره وأنظمة الاتصالات الحديثة التي تم ادخالها للقوات المسلحة

وشاهد عرضا لمعدات الاتصال الداخلي المطوره لصالح العناصر المدرعة وذات الجنزير.

كما قام الفريق أول محمد زكي بتكريم عدد من المتميزين وأسر الشهداء والمصابين تقديرا لما قدموه من جهود وتضحيات جليلة في سبيل رفعة الوطن.

وحضر الافتتاح الفريق محمد فريد رئيس أركان حرب القوات المسلحة وقادة الافرع الرئيسية وعدد من كبار قادة القوات المسلحة.