أخبار مصر | وكيل "العلميين": رفض الطعن المقدم من النقيب على حكم إلغاء الجمعية العمومية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر وكيل "العلميين": رفض الطعن المقدم من النقيب على حكم إلغاء الجمعية العمومية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد الدكتور محمد غريب أبو عميرة، وكيل النقابة العامة للعلميين، رفض الطعن المقدم من الدكتور السيد عبدالستار المليجي النقيب المعزول كما وصفه، اليوم الأثنين، بالادارية العليا، والذي تقدم به بعد صدور حكم من القضاء الإداري بوقف الدعوة التي أطلقها النقيب لعقد جمعية عمومية، الجمعة الماضي، وذلك لعدم قانونيتها.

وتابع "أبو عميرة"، أن مجلس النقابة يطالب وزارة الداخلية للتدخل في تسليم مقراتهم من أشخاص ليست ذي صفة بالنقابة العامة، وتعبث بالمستندات والمقرات، مضيفا أنه سيتم رفع جنح مباشرة علي كل من تعدي علي أموال العلميين، وأجري عمليات تزوير وانتحل صفات هيئة المكتب المنتخبة من مجلس النقابة العامة.

وأكد مجلس النقابة العامة للمهن العلمية في وقت سابق إخلاء مسئوليته لأي قرار تم اتخاذه بعد اقتحام النقابة العامة من قبل النقيب عبد الستار المليجى يوم 16 يونيه الماضى.

وأكد المجلس إخلاء مسئوليته عن أى قرارات تم اتخاذها بالاجتماع الباطل وغير القانونى والذى عقد الخميس الماضي بفرع مدينة نصر والذى ضم أشخاصا من غير ذى صفة ولم يتم انتخابهم بالطرق القانونية من قبل مجلس النقابة العامة.

وأضاف أن النقيب أصدر قرار بعد سيطرته على مقر النقابة منذ منتصف شهر يونيه الماضى، ومثبت بمحاضر رسمية حررها مجلس النقابة العامة مسبقا وقد حدد مجلس الدولة جلسة فى الشق المستعجل.

وأوضح أن مجلس النقابة والعلميين جميعا، لن يقفوا مكتوفى الأيدي، بعد أن كشف فساده وإهداره للمال العام، وعزله بجمعية عمومية تاريخ تم عقدها 12 أبريل الماضى، مشيرا إلي أن مجلس النقابة يقدر مؤسسات الدولة ويحترم القانون، وحريص علي اتخاذ المسلك القانونى والإجراءات القانونية لحل وإدارة الأزمة الراهنة.

وكان كل من المهندس الجيولوجي محمد غريب أبوعميرة، والدكتورة أميرة الحسيني، عضو مجلس النقابة العامة، أقام دعوى قضائية بمحكمة مجلس الدولة ضد الدكتور عبد الستار المليجي، مطالبا بوقف القرار السلبي الصادر بعقد الجمعية العمومية المزمع عقدها ٣٠٨٢٠١٩ بالمخالفة للقانون وموارده ولائحته التنفيذية.

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وصدر القرار بعد احتلال المليجي مقر النقابة بمنتصف شهر يونيو بمساعدة بلطجية من كفر الشيخ ومثبت بمحاضر رسمية حررها مجلس النقابة العامة مسبقا، وحدّد مجلس الدولة جلسة الثلاثاء ٢٧٨٢٠١٩ في الشق المستعجل.

التضامن: أسيوط تشهد غدا الإحتفال بختام فعاليات انشطة الطفل الصيفية



تشهد محافظة أسيوط، غدا الثلاثاء، فعاليات الإحتفال الذى تنظمه مديرية التضامن الاجتماعي بأسيوط، وذلك في إطار الإحتفال بختام فعاليات أنشطة نوادي الطفل الصيفية بالمحافظة.

وصرحت فاطمة الخياط وكيل وزارة التضامن الأجتماعي بأسيوط، أن هذه الاحتفالية هي النسخة الثالثة التي يتم إقامتها على مدار الأعوام الثالثة الماضية وأن الايام القليلة الماضية قد شهدت العديد من الاحتفاليات على مستوى الجمعيات المشاركة، مشيرة إلى أن الاحتفالية التي سيقام غدا، بحضور محافظ أسيوط وسيشهده عدد واسع من القيادات التنفيذية والشعبية بالمحافظة.

وكشفت الخياط أن الاحتفالية، التي من المقرر أن تقام بقصر ثقافة بهاء الدين بحي شرق أسيوط، سيشارك بها العديد من اطفال دور الرعاية والأيتام وذوى الاعاقة من خلال 7 جمعيات، حيث سيتضمن الإحتفال عدد من الأغاني الوطنية من تقديم الاطفال ذوى الاعاقة كذلك أغاني الاطفال والاستعراضات والاوبريت الغنائي والتمثيلي من تقديم اطفال الحضانات وأندية الطفل.

وعلى هامش الإحتفال سيتم إقامة معرضا يتضمن منتجات الابناء من أعمال الرسم والفنون المختلفة والاشغال الفنية واليدوية.

وأشارت الخياط إلى أن إجمالي حضانات الطفل بأسيوط 508 حضانة تقدم خدماتها للأطفال من سن يوم الى 4 سنوات كما يوجد 10 اندية للطفل تقوم هذه الحضانات والاندية بخدمة 35 ألف طفل تقريبا الاطفال من خلال العديد من الانشطة الاجتماعية والترفيهية والثقافية والرياضية، إضافة إلى تنظيم الرحلات المختلفة وتقوم على مكون الإستثمار فى الطفل وتهيئة بيئة داعمة له تعمل على إستثمار طاقاته مشيرة إلى أن عدد دور الايتام بمحافظة اسيوط 6 دور تقوم برعاية 350 طفلا، بالإضافة إلى مركزين للتأهيل.

ويشار إلى أن مديرية التضامن الاجتماعي بأسيوط قد شهدت على مدى العام العديد من الانشطة المكثفة داخل الحضانات وأندية الطفل انطلاقا من رؤية شاملة تتبناها الوزارة للتعامل مع حقوق واحتياجات الطفل، وتعتبر هذه الرؤية جزءًا من استراتيجية عامة لتنمية الطفولة المبكرة بالتعاون والتنسيق مع الوزارات والجهات المعنية المختلفة من أجل ضمان تكامل التدخلات الداعمة للطفل.