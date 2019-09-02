أخبار مصر | بعثة الاتحاد الأفريقي تلتقي بقيادات الشباب والرياضة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بعثة الاتحاد الأفريقي تلتقي بقيادات الشباب والرياضة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
وتضمنت الجولة التفقدية لليوم الثاني للوفد مقابلة دينا فؤاد رئيس الإدارة المركزية للبرلمان والتعليم المدني، وذلك لمناقشة تفاصيل التعاون المشترك فى تنظيم برنامج متطوعين الاتحاد الافريقي حيث أكدت فؤاد علي توفير جميع الرعاية لإخراج الحدث بشكل يليق بإسم مصر.
كما التقى وفد الاتحاد الافريقى الدكتور أحمد الشيخ رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب الوزير حيث أبدى الوفد إعجابه بتعددية أنشطة وزارة الشباب والرياضة في تعزيز العمل الشبابي الافريقي وبناء القدرات القيادية لشباب القارة ومنحهم الفرصة لزيارة مصر.
وفي السياق نفسه قام الوفد بزيارة كلية الدراسات الأفريقية العليا والتقوا بالدكتور عطية الطنطاوي وكيل الكلية للدراسات العليا والدكتورة رشا ابوشقرا عضو هيئة التدريس وذلك لبحث سبل الشراكة المستقبلية علي مستوي الأنشطة الطلابية والمنح الدراسية.
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تستضيف وزارة الشباب والرياضة لمدة خمسة أيام وفد تقييم الاتحاد الافريقي في إطار استعدادات إطلاق برنامج متطوعين الاتحاد الافريقي AUYVC ديسمبر ٢٠١٩.
تأتي الزيارة لتفقد المنشآت الشبابية التابعة للوزارة والتعرف علي إمكانياتها وجاهزيتها ومدي قابلية استضافة الحدث، ويعد البرنامج اكبر نشاط تطوعي لتدريب شباب افريقيا تتسابق عليه الدول أعضاء الاتحاد الافريقي.
وقد أشاد السيد كوكو چاجادو عضو وفد التقييم أن تقدم مصر لاستضافة الحدث للمرة الثانية في اقل من ثلاث سنوات يعد شيء طموح ويستحق الإشادة ويعكس مدي التزام مصر بدعم قضايا الشباب.
وتضمنت الجولة التفقدية للوفد زيارة مركز شباب الجزيرة حيث استقبلهم احمد عفيفي، وكيل الوزارة للمدن الشبابية بوزارة الشباب والرياضة، لواء أحمد زكريا مدير مركز شباب الجزيرة والقائد شريف منصور نائب مدير مركز شباب الجزيرة، وكذا تصمنت الزيارة مركز التعليم المدني بالجزيرة والتقي خلاله الوفد بمدير المركز عناية الله نائل واختتم الوفد الزيارات التفقدية بالمركز الاوليمبي كأحد المنشآت المرشحة لاستضافة الحدث.
وقد اعرب الوفد عن إعجابه الشديد بالمنشأت الشبابية المصرية وما تقدمه الدولة من خدمات بشكل مدعم، كذلك القدرة الاستعابية للأنشطة التى يمكن أن تقدم للشباب الافريقى، مشيدًا بدور وزارة الشباب والرياضة في تعزيز العمل التطوعي للشباب في افريقيا وبناء القدرات القيادية للشباب الافريقي ومنحهم الفرصة للتدريب التطوعي.