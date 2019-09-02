أخبار مصر | بعثة الاتحاد الأفريقي تلتقي بقيادات الشباب والرياضة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بعثة الاتحاد الأفريقي تلتقي بقيادات الشباب والرياضة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

استضافت وزارة الشباب والرياضة بعثة مفوضية الاتحاد الافريقى بديوان عام الوزارة، حيث التقيت بعدد من القيادات، وذلك فى إطار تحضيرات جمهورية مصر العربية لاستضافة أكبر برنامج تطوعي في افريقيا.

وتضمنت الجولة التفقدية لليوم الثاني للوفد مقابلة دينا فؤاد رئيس الإدارة المركزية للبرلمان والتعليم المدني، وذلك لمناقشة تفاصيل التعاون المشترك فى تنظيم برنامج متطوعين الاتحاد الافريقي حيث أكدت فؤاد علي توفير جميع الرعاية لإخراج الحدث بشكل يليق بإسم مصر.

كما التقى وفد الاتحاد الافريقى الدكتور أحمد الشيخ رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب الوزير حيث أبدى الوفد إعجابه بتعددية أنشطة وزارة الشباب والرياضة في تعزيز العمل الشبابي الافريقي وبناء القدرات القيادية لشباب القارة ومنحهم الفرصة لزيارة مصر.

وفي السياق نفسه قام الوفد بزيارة كلية الدراسات الأفريقية العليا والتقوا بالدكتور عطية الطنطاوي وكيل الكلية للدراسات العليا والدكتورة رشا ابوشقرا عضو هيئة التدريس وذلك لبحث سبل الشراكة المستقبلية علي مستوي الأنشطة الطلابية والمنح الدراسية.

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