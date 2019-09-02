أخبار مصر | شارع المعز يستعد لفصل الشتاء (صور)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر شارع المعز يستعد لفصل الشتاء (صور) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال محمد أبو سريع، مدير عام منطقة الجمالية، إن أعمال صيانة مصارف الأمطار في شارع المعز لدين الله الفاطمي قد بدأت استعدادًا لاستقبال فصل الشتاء.

وأضاف "أبو سريع" أن ذلك الإجراء الاستباقي لتلافي أي مشكلات قد تقع جراء انسداد المصارف في فترة الربيع والصيف، وقد بدا الإجراء مبكرًا قبل بداية فصل الخريف احترازًا لسقوط أية أمطار خلال الفترة القادمة.

والقاهرة هي رابع العواصم المصرية في العصر الإسلامي، وكانت أولى العواصم الإسلامية في مصر الفسطاط والتي اختطت فيها الخطط كسائر المدن الإسلامية.

وثانيها العسكر والتي أنشأها العباسيون، فأقاموا فيه دورهم ومساكنهم وثكنات الجند "دار العسكر"، وثالها مدينة القطائع الطولونية وقسمت المدينة الجديدة الناشئة إلى عدة قطع سكنها أتباع ابن طولون وعساكره وجعل لكل طائفة قطعة، ثم جاء تأسيس مدينة القاهرة كامتداد لذات السياق.

وظهرت عدة مصطلحات جديدة في تخطيط القاهرة مثل الحارة لتدلل على المناطق السكنية أو الأحياء وأخذت كل حارة اسم الجماعة أو القبيلة التي سكنتها أو نسبة إلى شخصية ذات شأن مثل الحسينية، والجودرية، وزويلة، واليانسية، والريحانية، وبرجوان، وأمير الجيوش، والجمالية، والغورية.

كما تميزت حارات أخرى بأسماء الصناع والحرفيين والتجار الذين أقاموا فيها مثل النحاسين، والتمبكشية، والخيامية، والفحامين، والصنادقية، والمغربلين، والكحكيين، والسروجية، والسيوفية، وسوق السلاح.

كما أخذت شوارع أخرى أسماء نسبة إلى المنشآت الرئيسية الموجودة بها أو إلى طبيعة تلك المنشآت مثل بين القصرين، الخرنفش، وبين القصرين هو شارع المعز لدين الله الفاطمي.

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وشارع المعز لدين الله الفاطمي، أو شارع القصبة العظمى، أو بين القصرين، وهو شارع القاهرة الرئيسي والذي كان على جانبيه القصرين الغربي والشرقي الكبير والصغير، فسمي بين القصرين، وسمي كذلك بالقصبة العظمى حيث هو الشارع الرئيسي بالمدينة الجديد التي بناها جوهر القائد الصقلي بأمر المعز لدين الله الفاطمي كعاصمة لمصر، وصار الشارع عناية كل ملوك وأمراء مصر على مر العصور وخصوصًا في العصر المملوكي.

وهو أكبر متحف مفتح في العالم وهو يتوسط، وجاء تصميم القاهرة على شكل حصين للغاية، بأسوار ضخمة منيعة، وبوابات مرتفعة ذات طابع حربي واضح، ومن هنا اكتسبت اسمها الشهير وهو أنها قاهرة الأعداء، وإن كان في بداية تأسيسها حيث سميت بالمعزية ثم سميت بالمنصورية ثم القاهرة المعزية المحروسة.