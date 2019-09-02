أخبار مصر | محافظة القاهرة تزيل عقارين مخالفين بعين شمس

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر محافظة القاهرة تزيل عقارين مخالفين بعين شمس والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شهد اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة، أعمال إزالة عقارين مقامين بالمخالفة بدون ترخيص بالاعتداء على ارض الدولة بعين شمس، وذلك في إطار جهود المحافظة في استرداد أرضى الدولة ضمن الموجة 13.

قامت أجهزة المحافظة بالتنسيق مع مديرية أمن القاهرة بإزالة العقارين المخالفين، كذلك استرداد 3 قطع أراضى مجاورة لهما استغلهم البعض فى إقامة ساحة انتظار للسيارات والثالثة استغلالها كمقهى وتم إزالة المخالفات.

وأكد المحافظ بأن لا تهاون فى استرداد حقوق الدولة من البعض بالتعدي على أراضيها، وانه في إطار جهود المحافظة ضمن الموجة الثالثة عشر لاسترداد أراضى الدولة، تمكنت أجهزة المحافظة اليوم من استرداد مساحة أرض بعين شمس حوالي 8500 م2 سيتم استغلالها بالشكل الأمثل لخدمة أهالي الحي.

محافظ القاهرة: إخلاء سكان منطقة عين الحياة بالكامل وتسكينهم بـ6 أكتوبر‎



أكد اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، بأنه تم الانتهاء من إزالة منطقة عين الحياة العشوائية بالكامل والملاصقة لبحيرة عين الحياة، وتم إخلاء ونقل وتسكين 69 أسرة لمساكن المحافظة بمدينة 6 أكتوبر وهدم 205 عقار، ورفع المخلفات وتسليم الأرض لوزارة الاسكان لاستكمال المشروع القومي لتطوير منطقة الفسطاط، وجاري العمل حاليًا بتطوير البحيرة وتدبيش حوافها بمعرفة خبراء وزارة الري.

وأشار المحافظ بأن هناك مخطط عام لتحويل المنطقة بالكامل لمزار سياحي عالمي، نظرًا لما تتميز به من وجود مسجد عمرو بن العاص أقدم المساجد الإسلامية في مصر وأفريقيا، وكذلك الكنائس القديمة (المعلقة، ماري جرجس، أبوسيفين، العذراء) والمعبد اليهودي وسور مجرى العيون، بالإضافة إلى متحف الحضارة مع الاستغلال الأمثل لبحيرة عين الحياة بإعادة تطويرها واستغلال ضفافها بعدد من الأنشطة الملائمة للموقع.

محافظ القاهرة يشهد إزالة منطقة عين الحياة العشوائية



أشرف اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة، على أعمال إزالة المنطقة العشوائية بعين الحياة في إطار خطة الدولة لتطوير منطقة الفسطاط.

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وذكر محافظ القاهرة، أن أعمال إزالة المنطقة العشوائية هي جزء من تنفيذ المخطط الشامل الذي وضعته الدولة للمنطقة، ويشمل منطقة مجمع الأديان وسور مجرى العيون والمدابغ وعين الصيرة.

وبدأت أجهزة المحافظة في إزالة العقارات المقامة بالمخالفة على أراضى أملاك الدولة، بحضور اللواء محمد منصور مدير أمن القاهرة وعدد من القيادات الأمنية وقوات الأمن.

وأضاف المحافظ أن أجهزة المحافظة أجرت بحثًا دقيقًا لحصر الأسر المستحقة وقامت بتسكينهم فى الاسمرات وأكتوبر، مشيرًا إلى أن المنطقة تعد منطقة خطورة من الدرجة الثانية صادر بشأنها قرار إزالة منذ عام 2017 وسيتم إزالتها بالكامل لإعادة تخطيطها مرة أخرى ضمن خطة الدولة لتطوير المناطق العشوائية وإعادة تخطيط منطقة الفسطاط.

وتقع منطقة "عين الحياة" بحى الخليفة وامتدت إليها العشوائيات وتعاني معظم منازلها من ارتفاع منسوب المياه كما أن معظم المنازل مبنية بطريقة عشوائية مما دفع محافظة القاهرة لازالة العشوائيات بها ولنقل سكانها لوحدات آمنة ضمن مخطط الدولة لتطوير المنطقة بالكامل.

رافق المحافظ اللواء أحمد فؤاد نائب المحافظ للمنطقة الجنوبية واللواء إيهاب عرفة مدير شرطة مرافق القاهرة ومصطفى عبد العزيز السكرتير العام المساعد ورئيس حي الخليفة ومسئولي الحي.

