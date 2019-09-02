أخبار مصر | "تجنيد" و"تمويل و"إرهاب".. أدوار خلية "بنت الشاطر" في دعم جماعة الإخوان الإرهابية

قدمت ابنة القيادي الإخواني خيرت الشاطر، الأموال لعناصر داعش تحت مظلة رعاية أسر المحبوسين.

واستطاع تنظیم "بنت الشاطر"، تجنيد العشرات من أسر عناصر داعش لخدمة مخطط الإخوان وشراء أسلحة.

وتظهر خلية بنت الشاطر، الوجه الحقيقي للإخوان ودورهم في دعم التكفيريين من خلال الأنشطة الخيرية.

وحول كيفية استغلال الإخوان لنسائهم في تمويل الإرهاب؟، فهذا سؤال تجيب عليه تحقيقات النيابة في خلية ابنة الشاطر والمحامية هدى عبد المنعم.

وبعدما تم تضييق الخناق على بنت الشاطر ومن معها في المحكمة، ادعوا تعرضهم للتعذيب والانتهاكات، وأبو هريرة الزوج الثاني لبنت الشاطر يعتبر اللاعب الرئيسي في نقل الأموال التنظيمات المتطرفة.

واستغلت خلية بنت الشاطر، وسائل التواصل عبر الهواتف المحمولة والفيسبوك في تجميع وتوزيع الأموال على عناصر التطرف بعدما تم قطع خطوط التمويل لتلك التنظيمات.

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تعمدت جماعة الإخوان الإرهابية، استحداث طريقة جديدة، لإثارة الوقيعة والفتنة بين أبناء الوطن الواحد، بالترويج للشائعات والأكاذيب، من خلال استغلال صفحات السوشيال ميديا، لنشر فيديوهات مفبركة وبرامج ساخرة، لإثارة عاطفة الرأى العام.

خلايا إلكترونية نائمة

تستغل جماعة الإخوان الإرهابية، صفحات السوشيال ميديا، من خلال خلايا إلكترونية نائمة، تنشر كوميكسات وبوستات وأدعية بعيدة عن السياسة، لخلق حالة والتنبيه بوجود مشكلة، دون تسمية الصفحات بألقاب الإخوان، لعدم لفت الانتباه.

وتستهدف تلك الصفحات التي يروج عليها الإخوان منشوراتهم ضد الدولة، الوصول للأشخاص الذين لا ينتموا للإخوان ولا وعي لديهم، للتعاطف معهم، وخلق حالة من الاحتقان داخل مصر.

فبركة الفيديوهات

لجأت جماعة الإخوان الإرهابية، لحيل جديدة، لتضليل الرأى العام، وهدم أمن واستقرار الدولة، حتى تحقق أهدافها، وتنفذ أجندات قياداتها، عبر محاولات بائسة يومية لإثارة الوقيعة والفتنة بين أبناء الوطن، كفبركة الفيديوهات، حيث الورقة الأخيرة التي تحاول الجماعة أن تربح بها السلطة من جديد للسيطرة على الدولة وتنفيذ مخططاتها الإرهابية بها، ولكن تبوء هذه المحاولات بالفشل باستمرار بعدما تنكشف أساليبهم.

ولعل تاريخ الجماعة الإرهابية مع فبركة الفيديوهات، معروف، بدأ عقب فض اعتصام رابعة والنهضة، والذي استغله الإخوان لصالحها بادعاء أن أنصار الجماعة ادعوا أن قوات الجيش أطلقت النيران على المعتصمين خلال الصلاة، وهو ما لم يحدث على أرض الواقع، فوفقًا لبيان وزارة الداخلية حينها فقد وقع فض الاعتصام بعد أداء صلاة الخليج 365، حيث أعطت قوات الأمن مهلة للمعتصمين لفض الاعتصام، بينما أظهر مقطع الفيديو المفبرك المصلون يؤدون الصلاة المفترض أنها الخليج 365 بينما الشمس ساطعة وهو ما يعد غير منطقيًا.

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الهاشتاجات

وضمن الحيل الجديدة التي تعتمد عليها جماعة الإخوان، لهدم استقرار الوطن، كانت إطلاق الهاشتاجات، كـ"اطمن انت مش لوحدك" وهو عبارة عن شعارات وهمية كاذبة استغلتها الجماعة ظنًا منهم أنهم بهذه الوسيلة سينجحون في التأثير على رواد مواقع التواصل الاجتماعي، وهو ما لم يحدث.

البرامج الساخرة

وتستهدف الجماعة الإرهابية، التي تدعمها قطر وتركيا، البرامج الساخرة، في توظيف السوشيال ميديا والصفحات المتخصصة والمنوعة لاستقطاب الشباب والترويج للشائعات.

وتستغل الإخوان، هذه البرامج فى ترويج الشائعات والمعلومات المغلوطة، بما يخدم التنظيم الإرهابي والدول التي تموله وترعاه مثل قطر وتركيا.

استعطاف الرأى العام

وتستهدف جماعة الإخوان الإرهابية، من إطلاق صفحاتها عبر مواقع السوشيال ميديا، إثارة البلبلة، بالترويج لأكاذيب الجماعات الإرهابية ضد الدولة المصرية، وهو ما يظهر في منشورات النواح والمظلومية، من أجل استعطاف الرأى العام، وخداعهم، بإبداء المظلومية، ولكن دون جدوى، فالشعب كشف جميع مخططاتهم الخبيثة.

وتستخدم الجماعات الإرهابية، محترفين في الترويج لأكاذيبها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، لا بد أن يكون هناك تشديد العقوبات على كل من يروج لتلك الشائعات ويستخدم مواقع التواصل الاجتماعي لترويج الأكاذيب.

أسباب استغلال الصفحات

وترجع أسباب استغلال جماعة الإخوان الإرهابية، لصفحات "السوشيال ميديا"، في نشر الأكاذيب والشائعات ضد الدولة المصرية، إلى أن تلك المواقع يصعب السيطرة على المضامين التي يتم نشرها من خلالها، إلى جانب سهولة نشر الشائعات بشكل سريع على صفحات التواصل الاجتماعي.

كما تقوم جماعة الإخوان الإرهابية، بتنظيم حملات كاذبة على صفحات السوشيال ميديا من خلال تأسيس حسابات على الفيسبوك تضم آلاف المتابعين من رواد السوشيال ميديا، وذلك لنشر الأفكار "الظلامية" وتسعى لترويج الأفكار الدينية الخاطئة والمتطرفة التى تسعى لنشر الفتنة بين طبقات المجتمع، واستغلال الدين للترويج لمعتقداتهم بعد هزيمتهم سياسيًا.

وتستخدم الإخوان، الصور "المفبركة" لإعطاء مصداقية أكبر على الأكاذيب أو الادعاءات التي يحاولوا ترويجها مستغلين قلة معرفة الكثير من متابعى السوشيال ميديا بالأساليب التكنولوجية أو الفنية.