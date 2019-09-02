أخبار مصر | تجنب 4 غرامات بالمترو.. أغلاهم تعطيل القطارات

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تجنب 4 غرامات بالمترو.. أغلاهم تعطيل القطارات والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حددت الشركة المصرية لإدارة وتشغيل مترو الأنفاق، عددا من الغرامات في حال ارتكاب الراكب لعدد من المخالفات أثناء رحلاته ذهابا أو إيابا لواجهته.

من جانبه أوضح احمد عبد الهادي المتحدث باسم الشركة أن هذه الغرامات تهدف لعدم إزعاج الركاب لبعضهم وللحصول على رحلة هادئة وآمنة.

وأضاف عبد الهادي في تصريحات خاصة للفجر، أن هذه الغرامات تقسم إلى أربعة أنواع، وتعد أغلى هذه الغرامات التي ينتج عنها تعطيل للقطارات تحت بند "غرامة تأخير القطارات" وتشمل الأفراد والشركات.

1- غرامة تأخير القطارات:

أولا الأفراد: غرامة تأخير القطار نتيجة مخالفة احد الركاب وتبلغ 300 جنيه للدقيقة الواحدة.

ثانيا الشركات: غرامة تأخير القطار نتيجة مخالفة احد الشركات وتبلغ 400 جنيه للدقيقة الواحدة بالإضافة إلى قيمة الأضرار الناتجة عن تأخير القطارات.

2- غرامة فئة 100 جنيه:

وتصنف بأنها غرامة شرطة اي يتم تحصيلها بمعرفة أفراد شرطة المترو وتشمل القيام بما يلي:

أولا: مزاولة البيع بالمحطات والقطارات بدون تصريح.

ثانيا: التسول بالمحطات والقطارات.

ثالثا: لصق إعلانات أو ملصقات بالمحطات والقطارات بدون تصريح.

رابعا: عبور شريط سكة المترو.

خامسا: إساءة استعمال والعبث بأدوات ومعدات وأجهزة المحطات والقطارات.

سادسا: استخدام اي آلات أو معدات في غير المخصص لها.

3- غرامة فئة 50 جنيه:

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وتصنف غرامة ركاب اي يتم تحصيلها بمعرفة أفراد شركة المترو المشرفين والمفاجئين وتشمل القيام بما يلي:

أولا: السفر بدون تذكرة.

ثانيا: عدم استخدام التذكرة أثناء الدخول من البوابات.

ثالثا: استخدام تذكرة سبق استخدامها.

رابعا: السفر بتذكرة بتخفيض لا يستحقه.

خامسا: تجاوز المنطقة المحددة بالاشتراك.

4- غرامة فئة 30 جنيه

وتصنف غرامة شرطة اي يتم تحصيلها بمعرفة أفراد شرطة المترو وتشمل القيام بما يلي:

أولا: التدخين بداخل المحطات والقطارات.

ثانيا: إلقاء المخلفات بداخل المحطات والقطارات.

ثالثا: ركوب الرجال عربة السيدات في غير الأوقات المحددة للسيدات.

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