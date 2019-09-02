مصر | "الساعة بـ1500 جنيه".. سقوط كوافيرة لممارستها الدعارة في العجوزة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "الساعة بـ1500 جنيه".. سقوط كوافيرة لممارستها الدعارة في العجوزة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تمكنت الإدارة العامة لمباحث الآداب، من ضبط سيدة تدعى "ر.م"، تبلغ من العمر27 عامًا، وتعمل كوافيرة، لإنشائها صفحة على أحد المواقع الإباحية، لاستقطاب الرجال لممارسة أعمال الدعارة، مقابل مبالغ مالية، وتم ضبطها في أحد الكافيات الشهيرة بمنطقة أحمد عرابي بالعجوزة.

وعقب تقنين الإجراءات، وجمع المعلومات والتحريات، قام أحد الأشخاص بالاتصال بالمتهمة للتواصل معها، واتفقت معه على ممارسة الجنس مقابل 1500 جنيه للساعة، وعلى الفور قامت قوات مباحث القسم بالتنسيق مع الإدارة العامة لآداب القاهرة وتم ضبط المتهمة والقبض عليها.

وبمواجهتها اعترفت بقيامها بإنشاء صفحة على أحد المواقع الإباحية، لاستقطاب راغبي المتعة الجنسية مقابل مبالغ مالية.