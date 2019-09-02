مصر | تأجيل دعوى بطلان انتخابات النادي الأهلي لـ3 نوفمبر

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تأجيل دعوى بطلان انتخابات النادي الأهلي لـ3 نوفمبر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قررت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري، اليوم الاثنين، تأجيل الدعوى المقامة من وائل عوض ومحروس بدر، أعضاء بالنادي الأهلي، لبطلان انتخابات النادي الأهلي التي فاز بها الكابتن محمود الخطيب وقائمته لجلسة ٣ نوفمبر المقبل.

وقالت الدعوى، التي حملت رقم 11421 لسنة 72 قضائية، إن سبب الطلب ببطلان الانتخابات هو عدم إدراج أسماء أعضاء الشيخ زايد في الجمعية العمومية على الرغم من حصولهم على حكم قضائي رقم 30817 لسنة 71ق، واجب النفاذ بمشاركتهم في الجمعيات العمومية للنادي.

وكانت انتخابات النادي الأهلي أسفرت عن فوز محمود الخطيب برئاسة النادي وقائمته الكاملة، قبل أن تقام دعوى قضائية ببطلان إجراءاتها وما ترتب عليها من قرارات.

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تداول عدد من رواد موقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك أول أمس السبت، مقطع فيديو يرصد عشرات الشباب يقفون لشاب ينادونه باسم، "عاطف"، يتاجر في المخدرات بمنطقة ترسا، بنطاق مركز أبو النمرس جنوب محافظة الجيزة، مطالبين الأجهزة الأمنية بالقبض عليه واتخاذ الإجراءات القانونية حياله.

وبالتواصل مع مصدر أمني بقطاع أمن الجيزة أفاد بأن الفيديو قديم، وأن الشخص صاحب فيديو تجارة المخدرات بمنطقة ترسا، بنطاق مركز أبو النمرس جنوب محافظة الجيزة، يدعى عاطف.خ.إ، 23 سنة، عاطل، سبق إتهامه في قضية مخدرات.

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وأضاف المصدر ذاته أن الأجهزة الأمنية بقطاع أمن الجيزة تمكنت من القبض عليه يوم الإثنين الموافق 29 يوليو، وضبط بحوزته 8 قطع لمخدر الحشيش، سلاح أبيض "كتر"، 4 شرائط "برشام مخدر"، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 1149 لسنة 2019، بإخطار اللواء محمد الشريف مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة، موضحًا أنه بعرضه على النيابة العامة قررت حبسه إحتياطيا على ذمة التحقيقات على خلفية إتهامه بالإتجار في المخدرات، وأن 3 سبتمبر الجاري سوف ينظر قاضي المعارضات قرار تجديد حبسه.

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كشفت معاينة رجال الإدارة العامة للحماية المدنية بقطاع أمن الجيزة، عن تفاصيل الحريق الذي شب بغرفة بمحيط كلية التربية الرياضية بشارع فيصل، وتبين أن الغرفة خاصة بتوزيع الغاز الطبيعي بالمنطقة، وأن الحريق شب في مخلفات داخل الغرفة وامتد إلى "محبس" التحكم في توزيع الغاز، وتأكل الكاوتش العازل، وحدوث تسرب للغاز.

ونجحت قوات الحماية المدنية بقطاع أمن الجيزة، في السيطرة على حريق شب بغرفة بمحيط كلية التربية الرياضية بشارع فيصل، دون وقوع أي خسائر بشرية، وأخطر اللواء محمد الشريف مساعد أول وزير الداخلية، مدير أمن الجيزة بالواقعة.

وتلقى اللواء هاني السعيد مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بقطاع أمن الجيزة إخطار من شرطة النجدة بتصاعد أدخنة من غرفة أمام كلية التربية الرياضية، بشارع فيصل.

وعلى الفور تم الدفع بقوات الحماية المدنية مدعومين بـ 4 سيارات اطفاء، وتم فرض كردون أمني لمنع تمدد النيران، ومحاصرة النيران وتمكنت القوات من السيطرة عليها دون وقوع أي خسائر بشرية، وتبين نشوب الحريق بغرفة توزيع الغاز الطبيعي، وأجرت القوات عمليات التبريد، وأخطر مدير أمن الجيزة بالواقعة، والعرض على النيابة العامة لتولي التحقيقات.

