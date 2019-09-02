مصر | عاجل.. رفض استئناف النيابة على إخلاء سبيل الإعلامي "مدحت عيسى"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. رفض استئناف النيابة على إخلاء سبيل الإعلامي "مدحت عيسى" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قرر قاضي المعارضات بمحكمة جنوب الجيزة الابتدائية، اليوم الإثنين، رفض استئناف النيابة العامة على قرار إخلاء سبيل الإعلامي مدحت عيسى المذيع بالتليفزيون المصري، بكفالة مالية قدرها 20 ألف جنيه، وذلك بقضية اتهامه بنشر أخبار كاذبة عن النظام المصري، على إثر تغريدات ساخرة له نشرها على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، وتأييد قرار إخلاء السبيل.

وكان قاضي المعارضات بمحكمة جنوب الجيزة الإبتدائية، قرر أول أمس السبت، إخلاء سبيل الإعلامي مدحت عيسى المذيع بالتليفزيون المصري، بكفالة مالية قدرها 20 ألف جنيه، فاستئنافت النيابة على قرار إخلاء السبيل.

وكانت قوة من وزارة الداخلية ألقت القبض على "عيسى" من منزله بمدينة 6 أكتوبر، الثلاثاء الماضي، وتم عرضه على النيابة العامة، التي قررت حبسه 4 أيام على ذمة التحقيقات في القضية.

ويبلغ مدحت عيسي 42 سنة، وهو من مواليد مدينة السويس، ويعمل مذيع في القناة الرابعة المحلية بالتليفزيون المصري، والتي كان يقدم فيها أحد البرامج الثقافية، كما أنه عمل مذيع سابق بقناتي "الغد العربي" و"إم بي سي مصر".

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