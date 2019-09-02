مصر | القبض على موظف بأحد الفنادق لبيعه تذاكر السكة الحديد بالسوق السوداء

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر القبض على موظف بأحد الفنادق لبيعه تذاكر السكة الحديد بالسوق السوداء والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تمكنت الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات، من ضبط موظف بأحد الفنادق بمنطقة وسط المدينة، أثناء تواجده خارج محطة مصر لقيامه ببيع تذاكر خاصة بقطارات السكك الحديد بالسوق السوداء بأعلى من قيمتها بقصد التربح، وضبط بحوزته عدد ( 4 ) تذاكر لقطار " محدد ".

وبالفحص تبين أن التذاكر المضبوطة صادرة من ماكينة تذاكر خاصة بصراف "تم ضبطه".

وبسؤال الأول أقر بحصوله على التذاكر المضبوطة بحوزته من أحد الأشخاص " محدد " تعرف عليه أثناء تواجده بالفندق محل عمله نظير مبلغ مالي زيادة عن قيمة السعر المقرر لها بقصد إعادة بيعها لنزلاء الفندق بقيمة أعلى بهدف التربح، وأضاف بأن عملية توصيل التذاكر كانت تتم من خلال شخص آخر "محدد" يقوم بتوصيل التذاكر له وتحصيل المبالغ المالية المتفق عليها، وأكد سابقة تعامله مع المذكورين في شراء التذاكر عدة مرات ونفى معرفته بصراف التذاكر المضبوط أو سابقة تعامله معه. وبسؤال صراف التذاكر أفاد باتفاقه مع شخص " جار تحديده " على توفير عدد من تذاكر القطار المُشار إليه بشكل دوري نظير حصوله على مبالغ ماليه وأكد سابق قيامه بذلك عدة مرات وإدعى بعدم علمه بالمتهم الأول. وتم اتخاذ اللازم قانونًا.