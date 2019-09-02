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مصر | القبض على موظف بأحد الفنادق لبيعه تذاكر السكة الحديد بالسوق السوداء

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تمكنت الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات، من ضبط موظف بأحد الفنادق بمنطقة وسط المدينة، أثناء تواجده خارج محطة مصر لقيامه ببيع تذاكر خاصة بقطارات السكك الحديد بالسوق السوداء بأعلى من قيمتها بقصد التربح، وضبط بحوزته عدد ( 4 ) تذاكر لقطار " محدد ".

وبالفحص تبين أن التذاكر المضبوطة صادرة من ماكينة تذاكر خاصة بصراف "تم ضبطه".

وبسؤال الأول أقر بحصوله على التذاكر المضبوطة بحوزته من أحد الأشخاص " محدد " تعرف عليه أثناء تواجده بالفندق محل عمله نظير مبلغ مالي زيادة عن قيمة السعر المقرر لها بقصد إعادة بيعها لنزلاء الفندق بقيمة أعلى بهدف التربح، وأضاف بأن عملية توصيل التذاكر كانت تتم من خلال شخص آخر "محدد" يقوم بتوصيل التذاكر له وتحصيل المبالغ المالية المتفق عليها، وأكد سابقة تعامله مع المذكورين في شراء التذاكر عدة مرات ونفى معرفته بصراف التذاكر المضبوط أو سابقة تعامله معه.

وبسؤال صراف التذاكر أفاد باتفاقه مع شخص " جار تحديده " على توفير عدد من تذاكر القطار المُشار إليه بشكل دوري نظير حصوله على مبالغ ماليه وأكد سابق قيامه بذلك عدة مرات وإدعى بعدم علمه بالمتهم الأول.

وتم اتخاذ اللازم قانونًا.

نرشح لك.. بـ"سنجة و3 لفافات بانجو".. سقوط سويلم "ديلر العياط"

نجح رجال مباحث الجيزة، في القبض على "ديلر العياط"، وبحوزته كمية من البانجو المخدر، سلاح أبيض، وأخطر اللواء محمد الشريف مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة.

وتلقى اللواء محمود السبيلي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، إخطارًا من العميد علاء فتحي رئيس قطاع جنوب الجيزة بورود معلومات للنقيب باسم هنداوي معاون مباحث مركز شرطة العياط، مفادها اتجار "سويلم.س"، 25 سنة، في المواد المخدرة خاصة نبات البانجو، ويتخذ دائرة المركز مسرحا لنشاطه الإجرامي.

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وبالعرض على اللواء عاصم أبو الخير مدير المباحث الجنائية وجه بسرعة ضبط المتحري عنه، وبتقنين الإجراءات القانونية اللازمة والتأكد من صحة المعلومات الواردة، تم إعداد مأمورية لضبطه بإشراف العقيد أيمن الشرقاوي مفتش مباحث جنوب الجيزة، وتمكنت القوات من ضبطه وعثر بحوزته على 3 لفافات كبيرة من نبات البانجو المخدر، هاتفين محمول وسلاح أبيض "سنجه".

وأقر المتهم بحيازة البانجو المخدر للاتجار، والسلاح الأبيض للدفاع عن نفسه وتجارته والهاتفين لسهولة التواصل مع عملائه، وتم التحفظ على المضبوطات، وتحرر المحضر اللازم بإخطار مدير أمن الجيزة والعرض على النيابة العامة لتولى التحقيقات.

نرشح لك.. بـ أسلحة نارية وذخائر".. سقوط واحد من أخطر العناصر الإجرامية بأكتوبر

نجح رجال مباحث الجيزة، في القبض على واحد من أخطر العناصر الإجرامية بمنطقة أكتوبر، وضبط بحوزته كمية من الأسلحة النارية والذخائر، وأخطر اللواء محمد الشريف مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة.

وتلقى اللواء محمود السبيلي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، إخطارًا من العميد طه فوده رئيس قطاع أكتوبر، بورود معلومات للرائد هاني عماد رئيس وحدة مباحث قسم شرطة ثالث أكتوبر، مفادها قيام كل من عاطل، سبق اتهامه في 3 قضايا "مخدرات، سلاح، مشاجرة وإطلاق أعيرة نارية"، ومطلوب التنفيذ عليه قضيتين "مخدرات سلاح"، عاطل مقيم بدائرة مركز فرشوط بقنا، بحيازة أسلحة نارية وذخائر بدون ترخيص لحراسة قطعة أرض يُقام عليها إنشاءات تابعة لإحدى شركات المقاولات الكائنة بدائرة قسم شرطة ثالث أكتوبر.

عقب تقنين الإجراءات تم إستهداف قطعة الأرض المُشار إليها، وأمكن ضبط المتهم الثاني، وبحوزته (بندقية آلية، 4 خزائن، 45 طلقة من ذات العيار، كما أرشد عن مكان إخفاء الأسلحة الخاصة بالمتهم الأول بذات قطعة الأرض المُشار إليها حيث أمكن ضبط رشاش متعدد، 4 شريط طلقات يحتوي على 210 طلقة لذات العيار، بندقية آلية، و4 خزائن، 50 طلقة من ذات العيار، وبمواجهته اعترف بقيامه بالاشتراك مع المتهم الهارب في حيازة الأسلحة المضبوطة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حياله بإخطار مدير أمن الجيزة، والعرض على النيابة العامة لتولي التحقيقات، وجار تكثيف الجهود لضبط المتهم الهارب.

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