مصر | بعد مصرع طفل.. النيابة تطلب الصحيفة الجنائية لمراقب شبكات الصرف الصحي بالجيزة

تواصل نيابة العمرانية والطالبية، التحقيق في واقعة مصرع طفل غرق في بالوعة أمام نادي الطالبية، فيما طالبت الصحيفة الجنائية الخاصة بمراقب شبكات الصرف الصحي بالجيزة، لبيان الحالة الجنائية الخاصة به إذا كان هناك أحكام قضائية عليه من عدمه، فيما وجهت له تهمة الإهمال والتقصير، وأمرت في وقت سابق بحبس مراقب الشبكات 4 أيام على ذمة التحقيقات.

وبدأت النيابة العامة، بجنوب الجيزة في وقت سابق التحقيق مراقب شبكات الصرف الصحي، في واقعة مصرع الطفل "ياسين.ع" داخل بالوعة الصرف الصحي بالطالبية.

وتواصل النيابة العامة بجنوب الجيزة تحقيقاتها حول واقعة مصرع الطفل "ياسين عماد" داخل بالوعة صرف صحي في الطالبية.

واستمعت النيابة العامة خلال التحقيقات، إلى أقوال عدد من مسئولي الصرف الصحي، وشبكات الصرف بنطاق محافظة الجيزة، واستدعت عددًا من المسئولين بحي العمرانية، وبهيئة الصرف الصحي بمحافظة الجيزة.

وتمكن رجال مباحث الجيزة، من القبض على المسئول عن مراقبة الشبكات الخاصة بالصرف الصحي بحي العمرانية، المتهم الثاني، والمطلوب ضبطه وإحضاره في واقعة مصرع الطفل "ياسين" إثر سقوطه، ببالوعة الصرف الصحي بمنطقة الطالبية، وأخطر اللواء محمد الشريف مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة.

وكان تلقى اللواء محمود السبيلي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، إخطارًا من العميد محمد نبيل مأمور قسم شرطة العمرانية، بورود بلاغا من شرطة النجدة، بسقوط طفل داخل إحدى بالوعات الصرف الصحي، عقب خروجه صحبة والدته من نادي الطالبية الرياضي.

وانتقلت قوة أمنية لمكان البلاغ برئاسة العقيد محمد غراب وكيل فرقة غرب الجيزة، والرائد مصطفى عبد الله رئيس وحدة مباحث القسم، وبالفحص والمعاينة، تبين أن الطفل ياسين عماد توجه صحبة أسرته إلى نادي الطالبية لمشاهدة إحدى مباريات كرة القدم التي يشارك فيها شقيقه الأكبر، وعقب انتهاء المباراة خرج الطفل من النادي مع أسرته، وعلى بعد أمتار قليلة من البوابة سقط داخل إحدى بالوعات الصرف الصحي.

بـ"سنجة و3 لفافات بانجو".. سقوط سويلم "ديلر العياط"



نجح رجال مباحث الجيزة، في القبض على "ديلر العياط"، وبحوزته كمية من البانجو المخدر، سلاح أبيض، وأخطر اللواء محمد الشريف مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة.

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وتلقى اللواء محمود السبيلي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، إخطارًا من العميد علاء فتحي رئيس قطاع جنوب الجيزة بورود معلومات للنقيب باسم هنداوي معاون مباحث مركز شرطة العياط، مفادها اتجار "سويلم.س"، 25 سنة، في المواد المخدرة خاصة نبات البانجو، ويتخذ دائرة المركز مسرحا لنشاطه الإجرامي.

وبالعرض على اللواء عاصم أبو الخير مدير المباحث الجنائية وجه بسرعة ضبط المتحري عنه، وبتقنين الإجراءات القانونية اللازمة والتأكد من صحة المعلومات الواردة، تم إعداد مأمورية لضبطه بإشراف العقيد أيمن الشرقاوي مفتش مباحث جنوب الجيزة، وتمكنت القوات من ضبطه وعثر بحوزته على 3 لفافات كبيرة من نبات البانجو المخدر، هاتفين محمول وسلاح أبيض "سنجه".

وأقر المتهم بحيازة البانجو المخدر للاتجار، والسلاح الأبيض للدفاع عن نفسه وتجارته والهاتفين لسهولة التواصل مع عملائه، وتم التحفظ على المضبوطات، وتحرر المحضر اللازم بإخطار مدير أمن الجيزة والعرض على النيابة العامة لتولى التحقيقات.

بـ أسلحة نارية وذخائر".. سقوط واحد من أخطر العناصر الإجرامية بأكتوبر



نجح رجال مباحث الجيزة، في القبض على واحد من أخطر العناصر الإجرامية بمنطقة أكتوبر، وضبط بحوزته كمية من الأسلحة النارية والذخائر، وأخطر اللواء محمد الشريف مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة.

وتلقى اللواء محمود السبيلي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، إخطارًا من العميد طه فوده رئيس قطاع أكتوبر، بورود معلومات للرائد هاني عماد رئيس وحدة مباحث قسم شرطة ثالث أكتوبر، مفادها قيام كل من عاطل، سبق اتهامه في 3 قضايا "مخدرات، سلاح، مشاجرة وإطلاق أعيرة نارية"، ومطلوب التنفيذ عليه قضيتين "مخدرات سلاح"، عاطل مقيم بدائرة مركز فرشوط بقنا، بحيازة أسلحة نارية وذخائر بدون ترخيص لحراسة قطعة أرض يُقام عليها إنشاءات تابعة لإحدى شركات المقاولات الكائنة بدائرة قسم شرطة ثالث أكتوبر.

عقب تقنين الإجراءات تم إستهداف قطعة الأرض المُشار إليها، وأمكن ضبط المتهم الثاني، وبحوزته (بندقية آلية، 4 خزائن، 45 طلقة من ذات العيار، كما أرشد عن مكان إخفاء الأسلحة الخاصة بالمتهم الأول بذات قطعة الأرض المُشار إليها حيث أمكن ضبط رشاش متعدد، 4 شريط طلقات يحتوي على 210 طلقة لذات العيار، بندقية آلية، و4 خزائن، 50 طلقة من ذات العيار، وبمواجهته اعترف بقيامه بالاشتراك مع المتهم الهارب في حيازة الأسلحة المضبوطة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حياله بإخطار مدير أمن الجيزة، والعرض على النيابة العامة لتولي التحقيقات، وجار تكثيف الجهود لضبط المتهم الهارب.