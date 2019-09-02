مصر | تعرف على خدمات "الشهر العقاري" وتكاليفها.. وطرق التعامل معه

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تعرف على خدمات "الشهر العقاري" وتكاليفها.. وطرق التعامل معه والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

موظف الشهر العقاري أو موظف الطابو أو موظف التسجيل العقاري هو موظف حكومي يعمل في تسجيل وثائق الأملاك وما يتبعها من حجج وسندات ورهونات في سجلات الأملاك .

ويقيد مكتب الشهر العقاري في سجل واحد مستندات ملك العقار، ويمكن الرجوع إليه من قبل الطرفين الذين هم في سبيل بيع وشراء العقار، للتأكد من سلامة الملكية، ومعرفة عما إذا كان محجوزا على العقار من قبل طرف ثالث أو أن الملك لا زال مرهونا من قبل أحد المصارف، حتى تمام تسجيل ثمنه.

ونقسم مصلحة الشهر العقاري والتوثيق إلى قسمين الشهر العقاري لتسجيل ملكية العقارات ورهاناتها والقسم الثاني لتسجيل الوثائق مثل زواج المصريين من الأجانب والعكس وكانت تقوم بتسجيل وثائق مصلحة الأحوال المدنية قبل انشائها عام 1961 مثل شهادات الميلاد والوفاة والزواج والطلاق والقيد العائلى ولها فروع بجميع المحافظات داخل المحاكم وفروع أخرى خارجها.

مصلحة الشهر العقاري والتوثيق أنشئت بموجب القانون رقم 114 لسنه 1946 م وهو العام الذي أنشأ فيه الشهر العقاري جنبا إلى جنب مع إنشاء أعرق المؤسسات القضائية إلا وهو مجلس الدولة المصري في عهد الملك فاروق وحكومة التكنوقراط إسماعيل صدقي باشا وتحت رعاية واهتمام وإصرار وزير العدل المصري في ذلك الوقت المستشار محمد كامل مرسي باشا ومجهوده وأفكاره العظيمة لتطوير منظومة العدالة بمصر وقتها في إنشاء هذان الكيانين مجلس الدولة والشهر العقاري والتوثيق وفقا للنظام الفرنسي خلال عام1946.

خدمات المصلحة

- شهر شخصي

- توثيق

- سجل عينى زراعي

- سجل عينى حضري

خدمات مكاتب الشهر العقاري

ما هي خدمات مكاتب الشهر العقاري؟

تقوم مكاتب الشهر العقارى بالمحافظات بالآتي:

- مراجعة المحررات المقدمة للشهر بعد التأشير على مشروعاتها من المأموريات المختصة بالصلاحية للشهر (المراجعة الفنية)

- إثبات المحررات فى دفاتر الشهر والتأشير عليها بما يفيد شهرها

- تصوير المحررات التى يطلب شهرها

- حفظ أصول المحررات التى تشهر وموافاة الجهات المختصة بصور منها

- إعطاء الشهادات العقارية

- إعداد فهارس المحررات التى تشهر

- التأشيرات الهامشية وإرسال صور منها للمكتب الرئيسى الإدارة العامة للمحفوظات

- إعطاء صور من المحررات التى تم شهرها ومرفقاتها

- الترخيص بالاطلاع كما تعتبر مكاتب الشهر جهة خبرة فيما يطلب إليها دراسته من الجهات القضائية وذلك بالنسبة إلى الحقوق العينية العقارية.

من المستفيد من هذه الخدمات؟

جميع المواطنين المصريين والأجانب المقيمين وذوي المصلحة أو من ينوب عنهم بتوكيل رسمي.

هل يمكنني التقدم لطلب أي من هذه الخدمات نيابة عن شخص آخر؟

لا بد أن يكون مقدم الطلب شخصيا أو صاحب المصلحة هو المتواجد بشخصه، أو من ينوب عنه بتوكيل رسمي.

ما هي تكاليف هذه الخدمات؟

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تشجيعاً على إقبال المواطنين لتسجيل ما لديهم من عقارات فقد تم تخفيض رسوم التوثيق والشهر بناء على التعديلات الصادرة بالقانون رقم 83 لسنة 2006 المعدل لبعض أحكام القرار بالقانون رقم 70 لسنة 1964 بشأن رسوم التوثيق والشهر وقانون نظام السجل العينى الصادر بالقرار بالقانون رقم 142 لسنة 1964 على النحو الوارد مضمونه بنص المادة الأولى من أنه: لا يجوز أن تتجاوز الرسوم التى يتم تحصيلها على أعمال شهر المحررات وصحف الدعاوى وكافة الأعمال اللازمة لإتمامه – بما فى ذلك تكلفة الأعمال المساحية – طبقا للأحكام المقررة قانونا مبلغ ألفى جنيه عن شهر كل تصرف أوموضوع أو عن وحدة عقارية فى محرر أو قيد فى كل صحيفة وحدة عقارية فى السجل العينى . ويصدر بتحديد فئات الرسوم المشار إليها قرار من وزير العدل.

أولاً: فئات رسوم التوثيق والشهر:

- عشرة جنيهات عن الورقة الأولى من المحررات المطلوب توثيقها ( الشهادات ) ، وخمسة جنيهات عن كل ورقة تالية - خمسة عشر جنيها عن كل إشهاد من الشهادات الحالة المدنية وكل توكيل من التوكيلات المتعلقة بها ، والواردة بالجدول حرف (ج) المرفق بالقانون رقم 70 لسنة 1964 المشار إليه - عشرة جنيهات عن التصديق على كل إمضاء أو ختم ، فيما عدا التصديق على التوكيل الخاص بالمعاش فيكون الرسم خمسة جنيهات - خمسة جنيهات عن كل صفحة تصور من المحررات والأوراق الأخرى التى يجوز الحصول على صورة منها ، وعن كل ورقة من الصور الخطية والشهادات والملخصات المطلوب استخراجها من السجلات والمحررات ومرفقاتها - خمسة عشر جنيها عن كل صورة أو ملخص أو شهادة فى أمور الزوجية وما يتعلق بها ، ونفقات الأقارب مهما كان عدد أوراقها - خمسة عشر جنيها عن كل تأشير بهوامش السجلات والمحررات - خمسة جنيهات للبحث فى السجلات والفهارس لاستخراج صورة أو شهادة أو ملخص للإطلاع ، ( الكشف النظرى ) وذلك عن كل إسم فى كل سنة ، ويتعدد هذا الرسم بتعدد النواحى أو الأقسام فى المدة التى يشملها الكشف إن كان لكل ناحية فهرس مستقل ، ويبدأ حساب السنة من اليوم الموضح فى الطلب ، مع احتساب كسور السنة سنة كاملة - عشرة جنيها للإطلاع ( الكشف النظرى ) عن كل مادة يراد الإطلاع عليها فى مكاتب الشهر ومأمورياتها ، ومكاتب التوثيق وفروعها - ثلاثون جنيها عن انتقال الموثق خارج مكاتب التوثيق وفروعه، لتوثيق المحررات الرسمية أو للتصديق على التوقيعات فى المحررات العرفية ، وذلك خلاف مصروفات الانتقال، ويتعدد هذا الرسم بتعدد المحررات ، ولو إتحد أصحاب الشأن، وإذا تعددت الموضوعات فى محرر واحد وكان لكل منها أثار قانونية مستقلة ، استحق رسم الانتقال كاملا عن أحدها ونصفه عن كل من الباقى - خمسة عشر جنيها عن كل تأشير لإثبات التاريخ - خمسة عشر جنيها عن كل ورقة من الأصل المطلوبة ترجمته. ثانيا: فئات رسوم خاصة بتكلفة الأعمال المساحية: - بالنسبة للعقارات المبنية والأراضى الفضاء وما فى حكمها:- - خمسمائة جنيه حتى مسطح 100 مترا مربعا - ألف جنيه حتى مسطح 200 مترا مربعا - ألف وخمسمائة جنيه حتى مسطح 300 مترا مربعا . - بالنسبة للأراضى الزراعية والأراضى الصحراوية والأراضى البور خارج كردون المدن وما فى حكمها :- - خمسمائة جنيه حتى خمسة أفدنة - ألف جنيه حتى عشرة أفدنة - ألفا جنيه فيما جاوز عشرة أفدنة . ويتعدد الرسم بتعدد التصرفات أو الموضوعات أو الوحدات العقارية أو القيود فى صحيفة وحدة عقارية .

كيف يمكنني الدفع؟

الدفع عند الاستلام في مكتب الشهر العقاري.

ما هي الجهة المسئولة عن تقديم هذه الخدمات؟

مكاتب ومأموريات الشهر العقارى على مستوى الجمهورية