مصر | حبس عاطل انتحل صفة أمين شرطة للنصب على أصحاب الأكشاك بمدينة نصر

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر حبس عاطل انتحل صفة أمين شرطة للنصب على أصحاب الأكشاك بمدينة نصر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
أمرت نيابة مدينة نصر بحبس عاطل 4 أيام على ذمة التحقيقات لاتهامه بانتحال صفة أمين شرطة للنصب على أصحاب الأكشاك بالمنطقة.
وكانت قد تمكنت أجهزة الأمن بالقاهرة، تحت إشراف اللواء محمد منصور مدير الأمن، من القبض على عاطل انتحل صفة أمين شرطة، للنصب على أصحاب الأكشاك بمدينة نصر.
وتلقى اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة، إخطارا من بورود اتصال هاتفي لضباط وحدة مباحث قسم شرطة مدينة نصر ثان، من "أحمد. ص"، 32 سنة، صاحب كشك، مفاده حضور أحد الأشخاص مدعيا ًأنه أمين شرطة من قوة إدارة مباحث التموين، وطلب منه مبالغ مالية نظير عدم تحرير محاضر ضده، إلا أنه ارتاب في أمره فقام بالإبلاغ.
وانتقل ضابط بوحدة مباحث القسم، وتم ضبط "محمد. س"، 32 سنة، عاطل سبق اتهامه في القضية رقم 608 لسنة 2014م شبرا الخيمة ثان / قليوبية " مخدرات " والمطلوب التنفيذ عليه فى القضية رقم 7907 لسنة 2014م مدينة نصر ثان " تبديد " والمقضي فيها بالحبس 4 سنوات بجلسة 14/11/2015م وبحوزته كارنيه باسمه منسوب صدوره للإدارة العامة لمعاهد معاوني الشرطة ( مزور )، تليفون لاسلكي منزلي موصل بشاحن سيارة، بادج مدون عليه الإدارة العامة للمرور " الانضباطي المروري "
وبمواجهته بما جاء بأقوال المبلغ وما أسفر عنه الضبط اعترف بارتكاب الواقعة، وأقر بانتحاله صفة أمين شرطة باستخدام المضبوطات حوزته بقصد النصب على أصحاب المحال التجارية والأكشاك والتحصل منهم على مبالغ مالية بدون وجه حق.
وتحرر عن ذلك رقم 3415 لسنة 2019م جنح القسم، وتولت النيابة العامة التحقيق وجار تطوير مناقشته عما ارتكبه من حوادث أخرى.
نرشح لك.. بـ أسلحة نارية وذخائر".. سقوط واحد من أخطر العناصر الإجرامية بأكتوبر
نجح رجال مباحث الجيزة، في القبض على واحد من أخطر العناصر الإجرامية بمنطقة أكتوبر، وضبط بحوزته كمية من الأسلحة النارية والذخائر، وأخطر اللواء محمد الشريف مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة.
وتلقى اللواء محمود السبيلي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، إخطارًا من العميد طه فوده رئيس قطاع أكتوبر، بورود معلومات للرائد هاني عماد رئيس وحدة مباحث قسم شرطة ثالث أكتوبر، مفادها قيام كل من عاطل، سبق اتهامه في 3 قضايا "مخدرات، سلاح، مشاجرة وإطلاق أعيرة نارية"، ومطلوب التنفيذ عليه قضيتين "مخدرات سلاح"، عاطل مقيم بدائرة مركز فرشوط بقنا، بحيازة أسلحة نارية وذخائر بدون ترخيص لحراسة قطعة أرض يُقام عليها إنشاءات تابعة لإحدى شركات المقاولات الكائنة بدائرة قسم شرطة ثالث أكتوبر.
عقب تقنين الإجراءات تم إستهداف قطعة الأرض المُشار إليها، وأمكن ضبط المتهم الثاني، وبحوزته (بندقية آلية، 4 خزائن، 45 طلقة من ذات العيار، كما أرشد عن مكان إخفاء الأسلحة الخاصة بالمتهم الأول بذات قطعة الأرض المُشار إليها حيث أمكن ضبط رشاش متعدد، 4 شريط طلقات يحتوي على 210 طلقة لذات العيار، بندقية آلية، و4 خزائن، 50 طلقة من ذات العيار، وبمواجهته اعترف بقيامه بالاشتراك مع المتهم الهارب في حيازة الأسلحة المضبوطة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حياله بإخطار مدير أمن الجيزة، والعرض على النيابة العامة لتولي التحقيقات، وجار تكثيف الجهود لضبط المتهم الهارب.
نرشح لك.. ضبط مهندس تعدى بالضرب على ممرضة في الشرقية
ضبطت أجهزة الأمن مهندس تعدى بالضرب على ممرضة بالشرقية بعد تعديها عليه بالسب والقذف لنصرة طبيب تعمل لديه تشاجر مع المهندس.
وانتشر عبر موقع التواصل الإجتماعى "فيسبوك" فيديو يظهر خلاله شخص يتعدى على سيدة بالضرب ببندر أولاد صقر بمحافظة الشرقية.
وبالفحص تبين حدوث مشاجرة بين "مهندس زراعى، طبيب بشرى" مقيمان بندر أولاد صقر، بسبب خلافات الجيرة "قضية منظورة أمام القضاء لذات السبب"، وأثناء تدخل ممرضة بالعيادة الطبية الخاصة بالثانى لفض المشاجرة بينهما قام الأول بالتعدى عليها بالسب والضرب.
وتمكنت قوة مباحث المركز من ضبط المتهم الأول وبسؤاله أيد ما جاء بالفحص وإتهم الممرضة بالتعدى عليه بالسب والقذف على إثر حدوث مشادة كلامية بينه وبين الثانى لذات السبب، وتم اتخاذ اللازم قانونًا.