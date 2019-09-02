مصر | حبس صاحب شركة مقاولات مطلوب من الإنتربول الدولي 4 أيام

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أمرت النيابة العامة بحبس رجل أعمال مطلوب من الإنتربول الدولي بالخليفة 4 أيام علي ذمة التحقيقات وأمرت بسرعة التحريات.

وكانت قد ألقت الأجهزة الأمنية بالقاهرة تحت إشراف اللواء محمد منصور، مدير الأمن، القبض على رجل أعمال مطلوب من الإنتربول الدولي بالخليفة.

وتلقى اللواء نبيل سليم، مدير مباحث العاصمة، إخطارا بتمكن ضابط مباحث قسم التأمين والاشتباه والمعين خدمة تأمين مزار القلعة بدائرة قسم شرطة الخليفة، من ضبط "أحمد. ر"، 44 سنة، صاحب مؤسسة للتجارة والمقاولات، ومقيم أبو النمرس- جيزة، وبالكشف الفني عليه تبين أنه مطلوب لدى الإنتربول الدولي، لكونه محكوم عليه على ذمة قضايا "شيكات" بسلطنة عمان، وجارٍ اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.