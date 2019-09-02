مصر | حبس صاحب شركة مقاولات مطلوب من الإنتربول الدولي 4 أيام

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أمرت النيابة العامة بحبس رجل أعمال مطلوب من الإنتربول الدولي بالخليفة 4 أيام علي ذمة التحقيقات وأمرت بسرعة التحريات.
وكانت قد ألقت الأجهزة الأمنية بالقاهرة تحت إشراف اللواء محمد منصور، مدير الأمن، القبض على رجل أعمال مطلوب من الإنتربول الدولي بالخليفة.
وتلقى اللواء نبيل سليم، مدير مباحث العاصمة، إخطارا بتمكن ضابط مباحث قسم التأمين والاشتباه والمعين خدمة تأمين مزار القلعة بدائرة قسم شرطة الخليفة، من ضبط "أحمد. ر"، 44 سنة، صاحب مؤسسة للتجارة والمقاولات، ومقيم أبو النمرس- جيزة، وبالكشف الفني عليه تبين أنه مطلوب لدى الإنتربول الدولي، لكونه محكوم عليه على ذمة قضايا "شيكات" بسلطنة عمان، وجارٍ اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
نرشح لك.. بـ أسلحة نارية وذخائر".. سقوط واحد من أخطر العناصر الإجرامية بأكتوبر
نجح رجال مباحث الجيزة، في القبض على واحد من أخطر العناصر الإجرامية بمنطقة أكتوبر، وضبط بحوزته كمية من الأسلحة النارية والذخائر، وأخطر اللواء محمد الشريف مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة.
وتلقى اللواء محمود السبيلي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، إخطارًا من العميد طه فوده رئيس قطاع أكتوبر، بورود معلومات للرائد هاني عماد رئيس وحدة مباحث قسم شرطة ثالث أكتوبر، مفادها قيام كل من عاطل، سبق اتهامه في 3 قضايا "مخدرات، سلاح، مشاجرة وإطلاق أعيرة نارية"، ومطلوب التنفيذ عليه قضيتين "مخدرات سلاح"، عاطل مقيم بدائرة مركز فرشوط بقنا، بحيازة أسلحة نارية وذخائر بدون ترخيص لحراسة قطعة أرض يُقام عليها إنشاءات تابعة لإحدى شركات المقاولات الكائنة بدائرة قسم شرطة ثالث أكتوبر.
عقب تقنين الإجراءات تم إستهداف قطعة الأرض المُشار إليها، وأمكن ضبط المتهم الثاني، وبحوزته (بندقية آلية، 4 خزائن، 45 طلقة من ذات العيار، كما أرشد عن مكان إخفاء الأسلحة الخاصة بالمتهم الأول بذات قطعة الأرض المُشار إليها حيث أمكن ضبط رشاش متعدد، 4 شريط طلقات يحتوي على 210 طلقة لذات العيار، بندقية آلية، و4 خزائن، 50 طلقة من ذات العيار، وبمواجهته اعترف بقيامه بالاشتراك مع المتهم الهارب في حيازة الأسلحة المضبوطة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حياله بإخطار مدير أمن الجيزة، والعرض على النيابة العامة لتولي التحقيقات، وجار تكثيف الجهود لضبط المتهم الهارب.
نرشح لك.. ضبط مهندس تعدى بالضرب على ممرضة في الشرقية
ضبطت أجهزة الأمن مهندس تعدى بالضرب على ممرضة بالشرقية بعد تعديها عليه بالسب والقذف لنصرة طبيب تعمل لديه تشاجر مع المهندس.
وانتشر عبر موقع التواصل الإجتماعى "فيسبوك" فيديو يظهر خلاله شخص يتعدى على سيدة بالضرب ببندر أولاد صقر بمحافظة الشرقية.
وبالفحص تبين حدوث مشاجرة بين "مهندس زراعى، طبيب بشرى" مقيمان بندر أولاد صقر، بسبب خلافات الجيرة "قضية منظورة أمام القضاء لذات السبب"، وأثناء تدخل ممرضة بالعيادة الطبية الخاصة بالثانى لفض المشاجرة بينهما قام الأول بالتعدى عليها بالسب والضرب.
وتمكنت قوة مباحث المركز من ضبط المتهم الأول وبسؤاله أيد ما جاء بالفحص وإتهم الممرضة بالتعدى عليه بالسب والقذف على إثر حدوث مشادة كلامية بينه وبين الثانى لذات السبب، وتم اتخاذ اللازم قانونًا.