مصر | حبس تشكيل عصابي انتحل صفة رجال شرطة لسرقة المواطنين بالمرج

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أمرت نيابة المرج بحبس تشكيل عصابي 4 أيام على ذمة التحقيقات، بتهمة انتحال صفة رجال شرطة لسرقة المواطنين بالمرج.

وتلقى اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة إخطارا مفاده أثناء مرور ضابط بوحدة مباحث قسم شرطة المرج وبصحبته القوة المرافقة بمنطقة مؤسسة الزكاة أسفل الطريق الدائري دائرة القسم تمكنوا من ضبط كل من "محمود. إ. م"، عاطل وبحوزته سلاح أبيض " مطواة "، "سليمان. م. ع"، عاطل وبحوزته طبنجة صوت ماركة ريتا وبخزينتها 3 طلقات صوت، "روماني. ج. ب"، عاطل وبحوزته طبنجة صوت ماركة ريتا وبخزينتها عدد 5 طلقات صوت حال استقلالهم السيارة رقم أ و ج 8396 ماركة BYD زرقاء اللون " قيادة الأول ـ مستأجرة " وعثر بداخلها على جهاز لاسلكي بلاستيكي " ووكي توكي "، مبلغ مالي 4315 جنيها، هاتف محمول ماركة اوبو " مجهول المصدر".

وبمواجهتهم بما أسفر عنه الضبط اعترفوا بالاستيلاء على الهاتف المحمول وبالتوصل إلى المجني عليه ويدعى "محمود. م"، 23 سنة، عامل دليفري وبسؤاله قرر بأنه حال سيره أعلى الطريق الدائري بمنطقة مؤسسة الزكاة ـ دائرة القسم استوقفه المتهمين عقب إيهامه بكونهم رجال شرطة وقاموا بتفتيشه والاستيلاء منه على المسروقات وتحرر عن ذلك المحضر رقم 28915 لسنة 2019م جنح القسم.

وبتطوير مناقشتهم للربط بينهم وبين القضايا المجهولة اعترفوا بتكوينهم تشكيلًا عصابيًا تخصص نشاطه الإجرامي في سرقة المواطنين بأسلوب " انتحال صفة رجال الشرطة " وأقروا بارتكاب 3 حوادث سرقة بذات الأسلوب، بإنفاقهم المبالغ المالية المستولى عليها على متطلباتهم الشخصية، وباستدعاء المجني عليهم تعرفوا على المتهمين، واتهموهم بالسرقة.