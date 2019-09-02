مصر | بـ"قرار من وزير الداخلية".. تعرف على عدد الأسلحة النارية المسموح بحيازتها

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بـ"قرار من وزير الداخلية".. تعرف على عدد الأسلحة النارية المسموح بحيازتها والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

سمح قانون الأسلحة والذخائر رقم 394 لسنة 1954 للشخص الحاصل على رخصة سلاح ناري، حيازة أو إحراز قطعتين سلاح ناري مرخص، ولا سمح له بحمل أكثر من سلاحين إلا بقرار من وزير الداخلية.

وجاء ذلك وفقا للمادة رقم 9 في قانون الأسلحة والذخائر، وتنص على أنه " لا يجوز الترخيص لشخص في حيازة أو إحراز أكثر من قطعتين من الأسلحة المبينة في الجدول رقم 2 وقطعتين من الأسلحة المبينة بالقسم الأول من الجدول رقم 3 ويسري هذا القيد على فئات المعفين من الترخيص طبقا للمادة الخامسة.

ويجوز بقرار من وزير الداخلية في حالات الضرورة التصريح بقطع تزيد على المقرر في الفقرة السابقة.

وعلى من يوجد في حيازته أسلحة تزيد على المسموح به أن يقدم طلبًا خلال شهر من تاريخ العمل بهذا القانون إلى وزير الداخلية للترخيص له في كل زيادة فإذا رفض الترخيص بكل الأسلحة الزائدة أو ببعضها وجب عليه أن يسلمها إلى مقر البوليس التابع له محل إقامته خلال أسبوع من تاريخ إعلانه برفض الطلب بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم وصول على أن يكون له حق التصرف فيها طبقًا لأحكام المادة الرابعة".