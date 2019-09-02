مصر | داخل مصنع بدون ترخيص.. ضبط 3 أطنان لحوم فاسدة في مدينة نصر

وتلقى اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة، إخطارًا من العميد محمد رجائي مدير إدارة التموين، بتمكن ضباط إدارة مباحث التموين، من ضبط "م. ا. ن"، 24 سنة، المسئول عن مصنع لحوم بدائرة قسم شرطة مدينة نصر أول، لإدارته المصنع بدون ترخيص وحيازته كميات كبيرة من المواد الغذائية "لحوم" منتهية الصلاحية وغير صالحة للاستهلاك الآدمي ومجهولة المصدر وغير مصحوبة بأية مستندات تدل على مصدرها.

وعثر بداخل المصنع على 3.730 طن (لحوم، دواجن، دهون، شاورما، كفته، 450 كيلو مخلل، 150 كيلو زيت طعام، 50 كيلو زيت زيتون،80 كيلو توابل، 50 كيلو نشا، 40 زجاجة خل، 20 برطمان صلصة، وجميعها مجهولة المصدر وغير مصحوبة بأية مستندات تدل على مصدرها، وجار تحرير المحضر اللازم، والعرض على النيابة العامة للتحقيق.

بـ"سنجة و3 لفافات بانجو".. سقوط سويلم "ديلر العياط"



نجح رجال مباحث الجيزة، في القبض على "ديلر العياط"، وبحوزته كمية من البانجو المخدر، سلاح أبيض، وأخطر اللواء محمد الشريف مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة.

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وتلقى اللواء محمود السبيلي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، إخطارًا من العميد علاء فتحي رئيس قطاع جنوب الجيزة بورود معلومات للنقيب باسم هنداوي معاون مباحث مركز شرطة العياط، مفادها اتجار "سويلم.س"، 25 سنة، في المواد المخدرة خاصة نبات البانجو، ويتخذ دائرة المركز مسرحا لنشاطه الإجرامي.

وبالعرض على اللواء عاصم أبو الخير مدير المباحث الجنائية وجه بسرعة ضبط المتحري عنه، وبتقنين الإجراءات القانونية اللازمة والتأكد من صحة المعلومات الواردة، تم إعداد مأمورية لضبطه بإشراف العقيد أيمن الشرقاوي مفتش مباحث جنوب الجيزة، وتمكنت القوات من ضبطه وعثر بحوزته على 3 لفافات كبيرة من نبات البانجو المخدر، هاتفين محمول وسلاح أبيض "سنجه".

وأقر المتهم بحيازة البانجو المخدر للاتجار، والسلاح الأبيض للدفاع عن نفسه وتجارته والهاتفين لسهولة التواصل مع عملائه، وتم التحفظ على المضبوطات، وتحرر المحضر اللازم بإخطار مدير أمن الجيزة والعرض على النيابة العامة لتولى التحقيقات.