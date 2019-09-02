شكرا لقرائتكم خبر عن المفتي يستقبل السفير الأفغانى لبحث أوجه تعزيز التعاون الديني مع أفغانستان والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

استقبل الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، اليوم الاثنين، السفير محمد محق، سفير أفغانستان بالقاهرة، لبحث أوجه تعزيز التعاون الديني بين دار الإفتاء وأفغانستان.

وفي بداية اللقاء توجه سفير أفغانستان بالشكر إلى مفتي الجمهورية ودارِ الإفتاء المصرية، لدعمهما الكبير في إنشاء دار إفتاء في أفغانستان، وقدم دعوة رسمية إلى المفتي لحضور حفل افتتاح الدار بحضور الرئيس الأفغاني.

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وأكد مفتي الجمهورية، أن دار الإفتاء المصرية على أتم الإستعداد لتقديم كافة أشكال الدعم العلمي والشرعي لأفغانستان، وتزويد دار الإفتاء الأفغانية بما تحتاجه من مساندة.

وأضاف المفتي أن الدار ستعمل على تدريب المفتين من أفغانستان، على مهارات الإفتاء ومواجهة الفكر المتطرف عبر إرسال علماء الدار في بعثات إلى أفغانستان، وأيضًا استقبال المفتين الأفغان لتدريبهم في مصر، وكذلك تزويد مكتبة دار الإفتاء الأفغانية بمجموعة من الإصدارات المطبوعة والإلكترونية والمرئية الصادرة عن دار الإفتاء المصرية بمناسبة افتتاحها.

من جانبه أبدى السفير الأفغاني، تطلع بلاده إلى دعم دار الإفتاء الديني والعلمي، مؤكدًا أن هذا التعاون يدل على مدى عمق العلاقات بين البلدين على كافة المستويات.