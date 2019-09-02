شكرا لقرائتكم خبر عن أقباط المهجر يختتمون أسبوع «اخدم وافرح» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

اختتم نحو 150 شابا وفتاة من الكنائس القبطية الأرثوذكسية المصريين المقيمين في بلاد المهجر، فعاليات أسبوع الخدمة، الذي تنظمه الكنيسة تحت شعار «اخدم وافرح»، الاثنين، وذلك بعد زيارات لعدد كبير من الكنائس والأديرة في المحافظات من بينها دير وادي النطرون وبيت الكرمة، التابع لكنيسة رئيس الملائكة ميخائيل بكينج مريوط، غرب الإسكندرية.

وقال القمص بولس حليم، المتحدث الرسمي باسم الكنيسة القبطية، إن المهرجان شارك فيه أقباط من المصريين المقيمين في المهجر وشباب من كنائس مصر لأول مرة وقاموا خلال الأسبوع بتقديم رعاية خدمية في عدد من القرى وبيوت المسنين والأيتام، وكذلك خدمة أطفال الشوارع واللاجئين السودانيين.

كما شهدت الفعاليات إقامة كرنفالات وفقرات فنية وأيام روحية للأطفال، كما شاركوا في اجتماع البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية، وبطريرك الكرازة المرقسية، الذي عقد في كنيسة رئيس الملائحة ميخائيل في كينج مريوط غرب الإسكندرية الأربعاء الماضي.