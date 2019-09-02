شكرا لقرائتكم خبر عن توقيع عقد اتصالات محولات توشكي بين الشركة المصرية لنقل الكهرباء وسيمنس والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

وقعت اليوم المهندسة صباح مشالى، رئيس الشركة المصرية لنقل الكهرباء مع شركة سيمنس، مشروع توريد وتركيب أجهزة الإتصالات لمحطة محولات توشكى (2)، وذلك في إطار الإهتمام الذي يوليه قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة لمشروعات الربط الكهربائى، وخاصة الربط مع جمهورية السودان.

وأوضحت مشالى، أن مشروع التعاقد يتضمن توريد وتركيب وإختبار مهمات الإتصالات اللازمة، لربط محطة محولات توشكى (2) جهد 220 كيلوفولت، بمحطة محولات وادى حلفا بجنوب السودان.

وأضافت مشالى، أن التكلفة الإجمالية للمشروع تبلغ حوالى 17.37 مليون جنيه مصرى، بمدة تنفيذ تصل إلى حوالى ثلاثة أشهر، وذلك للخدمات والتركيبات والتشغيل للأجهزة المستعارة، تبدأ من تاريخ خطاب الإسناد، ولمدة سبعة أشهر وذلك بالنسبة للتوريدات.