شكرا لقرائتكم خبر عن «مياه الغربية» تحذر المواطنين من النصب باسم الشركة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكدت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالغربية، أنه لا يتم تحصيل أي مبالغ نقدية لحساب الشركة، بدون إيصالات رسمية، وأن الشركة غير مسؤولة عن أي مبالغ يتقاضاها أفراد أو جماعات بدون إيصالات أو مستندات.

وناشدت الشركة، المواطنين، بضرورة التأكد من هوية موظف الشركة، وعدم سداد أي مستحقات أو رسوم بدون إيصالات رسمية معتمدة بخاتم الشركة.