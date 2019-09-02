شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الدقهلية: مصادرة أي معدات تلقى بمخلفات البناء علي جانبى الطرق والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قرر الدكتور كمال شاروبيم، محافظ الدقهلية، اليوم الاثنين، تشكيل لجنة دائمة لمتابعة أعمال تطوير وتوسعة طريق مساكن الميناء الواقع على ترعة المنصورية، على مدار 24 ساعة، وضبط ومصادرة أي معدات تستخدم في إلقاء مخلفات البناء على جانبي الطرق، وفرض غرامات وتحرير محاضر فورية.

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جاء ذلك خلال جولة لمحافظ الدقهلية بعدد من شوارع مدينة المنصورة، تفقد فيها توسعة وتطوير طريق مساكن الميناء، ومحيط عزبة الصفيح، وأثناء الجولة توقف حيث لاحظ وجود مخلفات بناء على جانبي طريق ترعة المنصورية، حتى كوبري سندوب، بنطاق حي غرب، وإستدعى أحمد عبدالسميع، رئيس الحي، ووجه له برفع وإزالة تلك المخلفات فوراً ووجه بمصادرة جرار زراعي مخالف وتوكتوك.

وقد قرر المحافظ، منح حافز إثابة لكل موظف يقوم بضبط جرار مخالف ويقوم بمصادرته، ووجه لحسام عبداللطيف، رئيس حي شرق المنصورة، بالمتابعة المستمرة لأعمال النظافة، ورفع كافة تراكمات هدم المباني والقمامة أولا بأولن ورفع التراكمات على جانبي ترعة المنصورية بنطاق الحي.

وشدد محافظ الدقهلية على ضرورة تكثيف أعمال النظافة، ورفع التراكمات والقمامة بكافة شوارع المدينة، وجميع مدن ومراكز وقرى المحافظة.