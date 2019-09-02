شكرا لقرائتكم خبر عن «الصحة»: مصر تدعم المجلس العربي للاختصاصات الصحية للارتقاء بالطبيب والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكدت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، أن مصر تدعم بشكل كبير المجلس العربي للاختصاصات الصحية للقيام بدورها للارتقاء بالطبيب والفريق الطبي العربي بما يحقق طموحات المريض العربي.

جاء ذلك خلال ترؤس الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، ورئيس المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الصحة العرب، لاجتماع الهيئة العليا للمجلس العربي للاختصاصات الصحية، وذلك بمقر جامعة الدول العربية.

وأوضحت وزيرة الصحة في كلمتها أنَّ «المجلس العربِيَّ للاختصاصات الصحية» هو أَحدُ هذِه المؤسساتِ العريقةِ التي تمَّ تأسيسها مُنْذُ أكثر مِن أَربعين عَاماً، قَدَّم خلالها الكثير والكثير، ولازال المنتظرُ منه خلال المرحلةِ القادمَةِ تقديم المزيد.

وأضافت أنه في مثل هذه الظروفِ الاستثنائيةِ التي تمرُّ بها العديدُ مِنْ دُوَلِنَا العربية، لابد أن يقوم هذا المجلس بالدور المنوط به، بالإضافة إلى دوره التنموي لتَقْدِيمِ المُساعدة الفنية للدول العَرَبِيَّةِ وتَبَادُل الخبرات بَيْنَ شُعُوب الأُمَّةِ مشيرةً إلى أنه تَمَّ تأسيس هَذَا الكيان ليَتَكَفَّلَ بإمداد مجتمعاتنا العَرَبِيَّةِ بأَطِبَّاء على مستوى عِلْمي متميز يَليْقُ بالمُوَاطِنِ العَرَبِيِّ، وَيَرْقَى للمنافسة الدولية.

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ولفتت وزيرة الصحة، إلى أن المجلس العربي للاختصَاصَاتِ الصحية مر على مَدَارِ السَنَواتِ الأَخيرةِ بفترةٍ عصيبةٍ، أَدَّت إِلَى إِضْعَاف قَرَارَاتِهِ وَانْصِرَافِ الدُّولِ الأَعضاءِ عَنْ سَدَاد التزاماتها المَادِّيَّةِ نَحْوَهُ، موضحةً أن اليَوْمَ تتم عودة المجلس إلى سابق عهده وبشَرعِيَّةٍ جَدِيدَة مُسْتَمَدَّة مِنْ قَرَارَاتِ وزراءِ الصحةِ العرب.

وقالت وزيرة الصحة والسكان إن وُزَرَاءُ الصحةِ العَرَبِ كانوا قد اتخذوا قَرَارِهِم رَقَمَ (1) فِي الدَّوْرَةِ العادية رقم (52) المُنعَقِدَةِ فِي مَايو المَاضِي بـ«جنيف» بوضع خَارطَةَ طَرِيق لإِعَادَةِ المَجْلِسِ العَرَبِيّ للاخْتِصَاصَاتِ الصحيةِ إِلَى مَسَارِه الصَّحِيحِ، وتكونت هَذِهِ الخَارطَةِ مِنْ عِدَّةِ خُطُوَاتٍ؛ كانت الخُطْوَةُ الأُولَى فِي الأُردن الشَّقِيقِ مطلعَ شَهرِ يُونيو الْمَاضِي، وفيها تمَّ نقلُ مهامِّ الأمينِ العامِ إِلَى الدُّكْتُور عمر عوض الرواس.

وتابعت وزيرة الصحة والسكان أن الخُطْوَةُ الثَّانِيَة كانت هي تشكيل الهَيْئَةِ العُلْيَا، وَالاجْتِمَاع بالقاهرة لانتخابِ رئيسٍ وَنَائِبَين وإقرار اللاَّئِحَةِ الجَدِيْدَة وَالنِّظَامِ الأَسَاسِيِّ، وَهُوَ مَا نَحْنُ بِصَدَدِهِ اليَومَ، لافتةً إلى أنه وَبَعدَ مُرورِ مِئة يَومٍ فقط على اجْتِمَاعِنَا فِي جنيف، هَا نَحْنُ نَأْخذ الخُطْوَةَ الثَّانِيَةَ فِي طَرِيقِنَا نَحْوَ اسْتكمال مَسِيرَةِ التَّصحيح، قائلةً: إِنَّهُ إنجاز نفتخر بِهِ، وَنَدْعُوكُم للتَّمَسُّكِ بهذه الفُرصَةِ لِإِنْجَاحِ هَذِهِ المَسَاعِي المُخْلِصَةِ.

وذكرت أن قَرَارَ مَجْلِسِ وزراء الصِّحَّةِ العَرَبْ يَعكس أَهَمِّيَّةَ هَذَا المَلَفِّ وحرصِ الوزراء على اتِّخَاذِ خُطُواتٍ عَملية نَحْوَ تَفْعِيلِ الَمَجْلسِ العَرَبِي والارتقاء بشَهَادَةِ البُوردِ العَرَبِيّ دَولياً حيث وجهت وزيرة الصحة في هذا الصدد بسُرْعَةِ سَدَادِ كافة مُتَأَخَّرَات وزارة الصِّحَّةِ والسُّكَّانِ المصرِيَّةِ إِلَى حِسَابِ المجلس العربي للاختصاصات الصِّحِّيَّةِ، كما خَاطَبْت أَصحاب المَعَالِي وزراء الصِّحَّةِ العَرَبِ لحَثِّهِمْ عَلَى اتِّخَاذِ خُطُواتٍ مُمَاثِلَةٍ لدَعْمِ مِيزَانية المجلس.

وأشارت الوزيرة، أنه تم انتخاب دولة سلطنة عمان، رئيسا للهيئة العليا للمجلس العربي للاختصاصات الصحية، وان الاجتماع حضره عددا من وزراء الصحة بالدول العربية بالإضافة إلى الأمين العام للمجلس العربي للاختصاصات الصحية، وعددا من ممثلي الدول العربية.