شكرا لقرائتكم خبر عن زراعة أشجار مثمرة بمقابر العيسوى بالمنصورة (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

بدأت رئاسة حى غرب المنصورة، برئاسة المحاسب أحمد عبدالسميع، اليوم الإثنين، حملة لتشجير مقابر العيسوى بنطاق الحى، حيث قامت بزراعة الأشجار المثمرة بين المقابر وفى الشوارع الموجودة بينها.

زراعة أشجار مثمرة بمقابر العيسوى بالمنصورة

زراعة أشجار مثمرة بمقابر العيسوى بالمنصورة

زراعة أشجار مثمرة بمقابر العيسوى بالمنصورة

زراعة أشجار مثمرة بمقابر العيسوى بالمنصورة

زراعة أشجار مثمرة بمقابر العيسوى بالمنصورة

وأكد المحاسب أحمد عبدالسميع، رئيس حى غرب المنصورة، أنه يتم زراعة الأشجار المثمرة ضمن خطة ينفذها الحى، لرفع كفاءة مقابر العيسوى، والهدف هو الإرتقاء بالمظهر الجمالى للمقابر الرئيسية بمدينة المنصورة.

ونفذ قطاع الحدائق برئاسة حى غرب المنصورة، تحت إشراف عبدالهادى محمد عبده، نائب رئيس الحى، والمهندس فتحى المحلاوى، رئيس جهاز الخدمات، والمهندس فؤاد النحاس مدير عام الحدائق، حملة التشجير بداخل المقابر، حيث تم زراعة أكثر من 200 شجرة مثمرة بأرجاء المكان.

زراعة أشجار مثمرة بمقابر العيسوى بالمنصورة

زراعة أشجار مثمرة بمقابر العيسوى بالمنصورة

زراعة أشجار مثمرة بمقابر العيسوى بالمنصورة

زراعة أشجار مثمرة بمقابر العيسوى بالمنصورة

زراعة أشجار مثمرة بمقابر العيسوى بالمنصورة