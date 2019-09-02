شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التعليم العالي يترأس اجتماع مجلس المراكز والمعاهد والهيئات البحثية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

عقد مجلس المراكز والمعاهد والهيئات البحثية اجتماعه الدوري، الاثنين، برئاسة الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، بحضور الدكتور ياسر رفعت، نائب الوزير لشئون البحث العلمي، والدكتور محمود صقر، رئيس أكاديمية البحث العلمي، والدكتور وليد الزواوي، أمين المجلس، والدكتور عادل عبدالغفار، المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي للوزارة، ورؤساء المراكز والمعاهد البحثية أعضاء المجلس، وذلك بمقر الوزارة.

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في بداية الاجتماع قدّم الوزير التهنئة للحضور بمناسبة بداية العام الهجري الجديد، متمنيًا بذل المزيد من الجهود للارتقاء بمنظومة البحث العلمي في مصر، كما قدّم التهنئة بمناسبة نجاح احتفالية عيد العلم.

وأكد الوزير خلال الاجتماع على ضرورة تقديم كافة أوجه الدعم للمبتكرين والباحثين والمساهمة في الاستفادة من كافة الابتكارات وتبني أكاديمية البحث العلمي للأفكار الجديدة وتنميتها بما يعود بالنفع على المجتمع ككل.

وشدد على ضرورة تهيئة بيئة مشجعة للعلوم والتكنولوجيا والابتكار قادرة على إنتاج المعرفة وتسويقها بكفاءة وفعالية وخلق جو من المنافسة العلمية المبنية على التميز، وما يتطلبه من إجراء تشريعات لازمة.