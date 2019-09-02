شكرا لقرائتكم خبر عن تحت رعاية «التضامن».. أسيوط تشهد الاحتفال بختام فعاليات أنشطة الطفل الصيفية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تحت رعاية غادة والي، وزيرة التضامن الاجتماعي، تشهد محافظة أسيوط، الثلاثاء، فعاليات الاحتفال الذي تنظمه مديرية التضامن الاجتماعي بأسيوط، في إطار الاحتفال بختام فعاليات أنشطة نوادي الطفل الصيفية بالمحافظة.

Advertisements

وقالت فاطمة الخياط، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بأسيوط، إن هذه الاحتفالية هي النسخة الثالثة التي يتم إقامتها على مدار الأعوام الثالثة الماضية، وأن الأيام القليلة الماضية قد شهدت العديد من الاحتفاليات على مستوى الجمعيات المشاركة.

وكشفت الخياط أن الاحتفالية التي من المقرر أن تقام بقصر ثقافة بهاء الدين بحي شرق أسيوط، سيشارك بها العديد من أطفال دور الرعاية والأيتام وذوي الإعاقة، من خلال 7 جمعيات، حيث سيتضمن الاحتفال عددًا من الأغاني الوطنية من تقديم الأطفال ذوي الإعاقة، كذلك أغاني الأطفال والاستعراضات والأوبريت الغنائي والتمثيلي من تقديم أطفال الحضانات وأندية الطفل، وعلى هامش الاحتفال سيتم إقامة معرضًا يتضمن منتجات الأبناء من أعمال الرسم والفنون المختلفة والأشغال الفنية واليدوية.

وأشارت الخياط إلى أن إجمالي حضانات الطفل بأسيوط 508 حضانة تقدم خدماتها للأطفال من سن يوم إلى 4 سنوات، كما يوجد 10 أندية للطفل تقوم هذه الحضانات والأندية بخدمة 35 ألف طفل تقريبا.