شكرا لقرائتكم خبر عن «مكرم» يوضح كيفية التعامل مع مخالفي ضوابط البرامج: «نتعامل بالتفاهم وليس العقاب» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الكاتب الصحفي مكرم محمد أحمد، رئيس المجلس الأعلى للإعلام، إن اجتماع هيئة المكتب المقرر عقده يوم الأربعاء المقبل، سيعلن بشكل نهائي إقرار كافة الضوابط والمعايير الخاصة بالبرامج الإعلامية، مشيرًا إلى أن الهدف منها ضبط المنظومة الإعلامية وليس عقابها.

وأضاف مكرم في تصريحات صحفية، اليوم، أن المجلس يعتمد بشكل رئيسي في التعامل مع كل وسائل الإعلام، على التفاهم وليس العقاب، مؤكدًا على أنه طالما تلتزم الوسيلة الإعلامية بأخلاقيات المهنة ومعاييرها سيتم التفاهم معها ولكن لن يكون المجلس أداة للمحاكمة، لأن الهدف من إنشاءه هو ضبط وتقويم الإعلام المصري.

واختتم رئيس المجلس الأعلى للإعلام، أن الضوابط والمعايير التي سيتم إقرارها يوم الأربعاء المقبل ليست بجديدة وسيتم عمل أكواد لها، لبدء تنفيذها.