شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة السفير الروسي في مصر بشكل مُفاجئ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت وزارة الخارجية الروسية، الاثنين، وفاة السفير الروسي في مصر، سيرجي كيربيتشينكو، داخل أحد مستشفيات القاهرة، عن عمر يناهز 68 عاما.

وأشارت الخارجية الروسية إلى أن «كيربتشينكو» توفي داخل المستشفى بشكل مفاجئ، وفقًا لـ«روسيا اليوم».

وينتمي السفير الروسي «كيربيتشينكو» إلى أسرة عريقة من أب كان يعمل كمقاتل في الفرقة «103»، التابعة لحرس الكرملين.