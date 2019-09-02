شكرا لقرائتكم خبر عن تفاصيل اجتماع محافظ الجيزة مع «مديري التعليم» قبل بدء العام الدراسي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

عقد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، الإثنين، لقاءً مع مديري عموم الإدارات التعليمية على مستوى المحافظة للوقوف على الاستعدادات النهائية لاستقبال العام الدراسي الجديد والاطلاع على نسب تنفيذ أعمال الصيانة والتجهيزات بالمدارس.

وجه «راشد» بوضع حلول عملية لمواجهة الكثافات الطلابية العالية على مستوى المدارس بالمحافظة والاستفادة من كافة الفراغات والمكاتب الإدارية بالمدارس وتحويلها إلى فصول دراسية لاستيعاب أكبر قدر من الطلاب لتفتيت أي كثافات داخل الفصول إضافة إلى استغلال المدارس المجاورة ذات الكثافات الطلابية الأقل وتسكين طلاب بها وتوزيع المدرسين حسب احتياجات المدارس لسد أي عجز.

ووجه المحافظ مديرى الإدارات التعليمية بالتأكد من توافر شروط السلامة الإنشائية والأمان بالمدارس والمنشآت التعليمية قبل بداية العام الدراسى من خلال اللجان المشكلة لمتابعة كل المدارس ونقل جميع الرواكد لأماكن تخزين مؤقتة وآمنة بعيداً عن السرقة والحريق .

إضافة إلى التأكد من تغطية جميع البالوعات وحصر المدارس التي تحتاج إلى رفع كفاءة الصرف الصحى بها وكذا التأكد من سلامة أسوار المدارس والزجاج والشبابيك وأسلاك الكهرباء وضرورة توفير طفايات الحريق وغسيل ونظافة خزانات المياه مع متابعة أعمال الصيانة البسيطة والشاملة بصورة مستمرة.

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كما كلف المحافظ بتفعيل خطط الزيارات الميدانية وسرعة الانتهاء من مراجعة التجهيزات المدرسية والمبانى ومتابعة نظافتها من الداخل (الأفنية – الفصول الدراسية – الطرقات– حجرات الأنشطة– دورات المياه– الأسوار).

كما وجه محافظ الجيزة بالإبلاغ عن أي مشكلة تواجه المدرسة مؤكداً على مسئولية مديرى المدارس عن المحيط الخارجى للمدرسة بحيث يتم الإبلاغ الفورى عند وجود بالوعة صرف بدون غطاء أو كابل كهرباء مكشوف أو حالة رصف سيئة بالشارع أو تجمعات للقمامة وإشغالات قد تعوق حركة الطلبة وتهدد سلامتهم حيث يتم التعامل معها على الفور بالتنسيق مع رئيس الحى أو المدينة المختص .

كما شدد المحافظ على رؤساء الأحياء والمراكز والمدن بالمرور على المدارس كل في نطاق عمله للتأكد من الانتهاء من كافة أعمال الصيانة الشاملة وذلك بالتنسيق مع مديرى الإدارات التعليمية، مؤكداً على أهمية المظهر العام للمدارس وحالة النظافة بمحيطها وعدم السماح بكتابة أي عبارات أو إعلانات نهائياً على أسوارها واتخاذ كافة الإجراءات القانونية وتحرير المحاضر اللازمة حيال أي شخص يقوم بلصق إعلانات على أسوار المدارس.

من جانبه، أشار خالد حجازى وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة أنه تم تكليف مديرى العموم بحصر أي احتياجات بالمدارس لسرعة توفيرها سواء بالمشاركات المجتمعية أو من خلال المديرية مشيراً أن أعمال الصيانة تجرى بشكل جيد وخلال أيام سيتم الانتهاء منها بالكامل بكافه المدارس إضافة إلى أنه قد تم استلام الكتب الدراسية بنسبة 90% من الوزارة، وتم توزيعها على الإدارات التعليمية والمدارس.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده المحافظ بحضور السكرتير العام والسكرتير المساعد ورئيس مدينة الجيزة ووكيل وزارة التربية والتعليم ورئيس هيئة الأبنية التعليمية ورؤساء الأحياء والمراكز والمدن ومديرى عموم الإدارات التعليمية بالمحافظة ورئيس جهاز المتابعة الميدانية لعرض الاستعدادات للعام الدراسى الجديد والوقوف على السلبيات للعمل على حلها في أسرع وقت.