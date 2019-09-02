شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الإنتاج الحربي يزور البحيرة لبدء تنفيذ مستشفى وكلية طب «دمنهور» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

زار اللواء محمد سعيد العصار، وزير الدولة للإنتاج الحربي، البحيرة، لبحث التعاون بين الوزارة ومحافظة البحيرة في تنفيذ عدد من المشروعات، وأهمها بدء تنفيذ البروتوكول الموقع بين الوزارة وجامعة دمنهور، لتنفيذ مشروع إنشاء المستشفى الجامعي وكلية الطب بجامعة دمنهور.

حضر الاستقبال اللواء ماجد السرتي، رئيس مجلس إدارة شركة الإنتاج الحربي الإنشاءات والإستشارات الهندسية، ورئيس قطاع العلاقات العامة اللواء هشام خطاب، والمستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي للإنتاج الحربي السيد محمد عيد بكر، والدكتورة نهال بلبع، نائب المحافظ، والمهندس حازم الأشموني، السكرتير العام للمحافظة، واللواء أشرف عبدالسلام، مساعد مدير الأمن.

وزير الانتاج الحربى يزور البحيرة لبدء تنفيذ مستشفى وكلية طب جامعة دمنهور‎