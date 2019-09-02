شكرا لقرائتكم خبر عن «أبوستيت» يبحث عددًا من ملفات التنمية الزراعية والحيوانية مع محافظ كفر الشيخ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

بحث الدكتور عز الدين أبوستيت، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والدكتور إسماعيل عبدالحميد طه، محافظ كفرالشيخ بمحطة البحوث الزراعية بسخا، الإثنين، عددًا من ملفات التنمية الزراعية والحيوانية، ومتابعة حصاد الأرز ومواجهة السحابة السوداء، بالإضافة إلى متابعة تخصيص مساحات الأراضي لإقامة مشروعات النفع العام دون المساس بالبقعة الزراعية، وذلك بحضور عدد من قيادات وزارة الزراعة والبحوث الزراعية والمحافظة.

في بداية كلمته أكد الدكتور عز الدين أبوستيت، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، ان هناك تعاونا دائما ومستمرا بين وزارة الزراعة ومحافظة كفرالشيخ، في انجاز العديد من الملفات المتعلقة برفع مستوي معيشة فلاحيها، وتحقيق التنمية الزراعية بالمحافظة، وانه سعيد بلقاء محافظ كفرالشيخ وزيارته للمحافظة، ويسعد دائماً برؤية التحسن والتطور الذي تشهده محافظة كفرالشيخ في جميع المجالات، لافتاً إلى ان محافظة كفرالشيخ تعد من المحافظات التي لا يوجد لها ظهير صحراوي، وهناك تعاون كبير لانجاز ملفات وطلبات المنفعة العامة للتيسير على أبنائها وبخاصة تخصيص بعض قطع الأراضي لإقامة مشروعات نفع لأهالي المحافظة.

أكد وزير الزراعة، على حرص الدولة لإحداث توازن في أسعار المنتجات الزراعية لصالح المنتج والمستهلك طبقاً للاحتياجات، لافتاً ان تخزين الأرز من موسم الحصاد الماضي واستيراد كميات من الأرز وتجاوز المساحة المحددة لزراعة الأرز يؤدى إلى انخفاض سعر الأرز ومن ثم له أثار جانبية على المنتج «المزارع»، مؤكداً على تطبيق الغرامة المالية على المخالفين لمساحات الأرز المحددة، وانه سيتم الالتزام بالمساحات المحددة من قبل وزارة الزراعة والري في إطار الدورة الزمنية للمحاصيل لصالح المزارع، وانه يتحمل المخالفة وانخفاض سعر الأرز وبالتالي لن يكون عائد الأرز هذا العام مثل الأعوام السابقة، وعلينا ان نلتزم بالمساحات المقررة لتحقيق التوازن المطلوب وفقاً للاحتياجات.

قال وزير الزراعة إنه حريص على تكثيف سبل التعاون من أجل النهوض بالمشروعات الزراعية بالمحافظة، وزيادة انتاجية المحاصيل الزراعية التي تشتهر المحافظة بزراعتها بما يساهم في زيادة دخل مزارعيها، ورفع مستوى معيشتهم، والنهوض بالإنتاج الزراعى وتحقيق التنمية.

وأشار الوزير إلى أن محصول الأرز يعد من المحاصيل الرئيسية التي تشتهر المحافظة بزراعتها، لافتاً إلى ان هناك دروسا مستفادة من الالتزام بقرار الحكومة بتحديد المساحات المنزرعة من المحصول لترشيد استهلاك كميات المياه المستخدمة في الزراعة، حقق التوازن في سعر المحصول، وكميات الاستهلاك لصالح المواطنين، وهو أمر يأتي في صالح المزارع لتحقيق عائد مجز من المحصول.

وأوضح أن هناك تعاونا مع وزارتي البيئة والتنمية المحلية لتجميع قش الأرز وإعادة تدويره، نظراً لما له من بعد بيئي هام للقضاء على السحابة السوداء، لافتاً إلى انه بعد زيادة أسعار المحروقات زادت أهمية قش الأرز، وأصبح يحقق عائدا أكبر للمزارع.

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وتابع وزير الزراعة أن محطة البحوث الزراعية بسخا تعد واحدة من أهم المحطات البحثية الرئيسية التي يتم الاعتماد عليها في البحوث العلمية للنهوض بالإنتاج الزراعي، وزيادة الانتاجية واستنباط اصناف جديدة من المحاصيل المختلفة وخاصة الاستراتيجية، وانه حريص على صالح الفلاح المصري، وتوفير مستلزمات الإنتاج، حيث جاء للاطمئنان على انتاج المحاصيل الشتوية قبل الحصاد وتطوير أساليب الزراعة.

وفى كلمته، رحب الدكتور اسماعيل عبدالحميد طه، محافظ كفرالشيخ بزيارة وزير الزراعة للمحافظة، قائلاً «باسم أهالي كفرالشيخ وأجهزة المحافظة أرحب بزيارة الدكتور عز الدين أبوستيت، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، وقيادات الوزارة لمحافظة كفرالشيخ، مؤكداً على التعاون الوثيق بين محافظة كفرالشيخ ووزارة الزراعة لصالح التنمية والمواطنين وزيادة الإنتاج الزراعي ورعاية المزارعين، والتي تعتبر من أولى المحافظات الزراعية حيث تسهم بنسبة 40% من إنتاج القطن و33% من إنتاج الارز بالإضافة إنتاج الأسماك والعديد من الحاصلات الزراعية على المستوى القومي، حيث تعد بمثابة سلة لغذاء مصر».

كما وجه محافظ كفرالشيخ، خالص الشكر، لوزير الزراعة، على جهوده الوطنية المبذولة في استجابته السريعة لأهالي كفرالشيخ بالموافقة على تخصيص قطع أراضي تبرع من المواطنين لإقامة مدارس ووحدات صحية ومشروعات صرف صحى وغيرها من مشروعات النفع العام، دون الإخلال بالرقعة الزراعية، والتواصل الدائم بين وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي والمحافظة.

وقدم محافظ كفرالشيخ، خالص الشكر والتقدير للدكتور محمد عبدالعاطى، وزير الموارد المائية والري، على التعاون والتنسيق الكامل والمستمر بين الوزارة والمحافظة لإزالة العديد من المعوقات الخاصة بمياه الري وملفات المشتركة لتحقيق التنمية بالمحافظة.

وأكد محافظ كفرالشيخ، على حرصه على وجوده وسط المزارعين ومتابعة حصاد الأرز، وتوعية المزارعين باستغلال قش الأرز والتصدي للسحابة السوداء حفاظاً على البيئة، وكيفية استخدام القش في تصنيع الأعلاف وتسميد التربة، وتعظيم قيمته الاقتصادية؛ وذلك في اطار استراتيجية الدولة وتنفيذاً لتكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بدعم الفلاحين ورعايته لصغار المزارعين وحماية البيئة والنهوض بمعدلات التنمية لتحقيق رؤية مصر2030م.

وأعلن محافظ كفرالشيخ، عن استمرار حملات التوعية المكثفة بالتعاون مع GIZ الألمانية لعدم حرق قش الأرز موسم 2019م، ولتعظيم الاستفادة من قش الأرز عن طريق عمل كومات أعلاف غير تقليدية وعمل كومات اسمدة عضوية وكذلك التوعية بمخاطر حريق قش الأرز، وذلك بالتعاون مع وزارات البيئة والزراعة والري، وتوفير المعدات والمكابس اللازمة لكبس قش الأرز ومساعدة الشباب في تكوين شركات تجميع قش الأرز في القرى وتحقيق عائد مادى مجزى لهؤلاء الشباب، لافتاً انه منذ بداية موسم حصاد الأرز لم يتم رصد سوى مخالفة واحدة فقط لحرق قش الأرز وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها وهذا يعنى مدى وعى المزارعين بخطورة السحابة السوداء وقيمة قش الأرز كوقود بديل في الريف بعد تحريك أسعار المحروقات، فضلاً عن استخدامه في تسميد التربة والأعلاف.

أشار محافظ كفرالشيخ، انه تم تنفيذ إزالة مساحات الأرز الزائدة عن المساحات المقررة من قبل وزارتي الزراعة والري منذ بداية موسم زراعة الأرز مع توقيع الغرامة حيال المخالفين.

وفي سياق متصل استمع وزير الزراعة، إلى عرض لأنشطة ونتائج البرنامج القومي للنهوض بإنتاج الذرة الشامية، وأهم الأصناف الجديدة التي تم استنباطها، حيث أشاد الوزير بجهود الباحثين في مركز البحوث الزراعية، لاستنباط أصناف وهجن جديدة عالية الإنتاجية ومقاومة للأمراض غير الشرهة للمياه وتتحمل التغيرات المناخية المختلفة، كما أشاد بالتعاون بين وزارة الزراعة والجامعات المصرية، الأمر الذي أدى إلى نتائج طيبة على أرض الواقع.