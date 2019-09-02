شكرا لقرائتكم خبر عن «أنا وماما».. 80 من أبناء «بصيرة» وأمهاتهم يشاركون في المعسكرالأول للمكفوفين والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شارك 80 من أبناء مؤسسة «بصيرة» من ذوى الاعاقات البصرية وأمهاتهم، الاثنين، في معسكر «أنا وماما»، المُقام بالتعاون بين «مصر الخير» و«البنك الأهلي».

يهدف المعسكر إلى التدريب على بناء علاقات متوازنة بين الأم وأطفالها من ذوى الإعاقة البصرية، ومساعدة الأمهات على تغيير المعتقدات والعادات والتقاليد الخاطئة، وسبل التعامل الصحى مع الأطفال، ومحاولة سد الفجوة بين الأمهات وأولادهم من ذوى الاعاقة.

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وأكدت دعاء مبروك، المدير التنفيذى لمؤسسة «بصيرة»، على أن دعم مؤسسة «مصر الخير» لمشاركة 80 من أبناء «بصيرة» من ذوى الاعاقات البصرية، برفقة أمهاتهم، لتقليل الضغط عن الأم ومساعدتها على كسر الخوف من التعامل مع طفلها ذو الاعاقة البصرية، من خلال توعيتها بطرق التعامل الصحيح معه وتدريبها على أنشطة مختلفة تنمى قدرات طفلها.

وأوضحت «مبروك» أن ختام المعسكر بمثابة رسالة شكر إلى القائمين على تنظيم المعسكر وتمويله.

يُذكر أن مؤسسة بصيرة سبق لها وتعاون أبناءها من ذوى الاعاقات البصرية مع مؤسسة «مصر الخير» في عدد من الأنشطة الخيرية، منها مشاركتهم في تعبئة شنط رمضان لأول مرة، كما تعاونت «بصيرة» مع البنك الأهلى المصري في إجراء مسوح لأطفال المدارس ببعض القرى الأشد احتياجًا.