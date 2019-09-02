شكرا لقرائتكم خبر عن تأجيل محاكمة 213 متهما بـ«أنصار بيت المقدس» للغد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار قررت محكمة جنايات القاهرة، تأجيل القضية المعروفة إعلاميًا بـ«أنصار بيت المقدس»، والمتهم فيها 213 متهمًا بارتكاب 54 جريمة، تضمنت اغتيالات لضباط شرطة، ومحاولة اغتيال وزير الداخلية الأسبق اللواء محمد إبراهيم، وتفجيرات طالت منشآت أمنية عديدة لجلسة الغد لاستكمال سماع مرافعة الدفاع. صدر القرار برئاسة المستشار حسن فريد، وعضوية المستشارين خالد حماد وباهر بهاء الدين.

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